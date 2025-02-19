Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı Semerkand'ta Gerçekleşti

Özbekistan'ın tarihi kenti Semerkant'ta Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı düzenlendi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen kurultayın açılışına, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan İnşaat Bakanı Şerzad Hidayatov, milletvekilleri Osman Mesten ve İlyas Topsakal, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı İlyas Demirci, Semerkant Valisi Adiz Babayev ve Semerkant Başkonsolosu Salih Caner ile TDT üyesi ülkelerden çok sayıda yetkili, mühendis, mimar ve bilim insanı katıldı.

Vali Babayev, açılışta yaptığı konuşmada, TDT bünyesinde birçok kuruluşun faaliyet gösterdiğini ve üye ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirdiğini belirterek, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliğinin de bunun bir örneği olduğunu söyledi.

Babayev, kurultay oturumlarının Türk dünyasındaki inşaat ve şehircilik sektörünü geliştirmeye katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Genel Başkanı Demirci, Birliğin mühendislik ve mimarlık alanındaki araştırmalar, projeler, yayınlar ve işbirliği protokollerinin yanı sıra Türk dünyası, akraba topluluklar ve çeşitli kurumlarla uluslararası sempozyumlar, toplantılar ve kurultaylar düzenlediğini dile getirdi.

Kadim Türk-İslam şehri Semerkant'ta iş adamlarıyla ticari ve ekonomik ilişkiler kurarak Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı'nı düzenlediklerini belirten Demirci, bu tür organizasyonların Türk dünyasındaki şehircilik kültürünü geliştirmesinin yanı sıra TDT üyesi ülkeler arasındaki 50 milyar doları aşan ticaret hacmini artırarak ekonomik entegrasyonu güçlendirdiğini ve ortak kalkınma işbirliklerini teşvik ettiğini söyledi.

Özbekistan İnşaat Bakanı Hidayatov, Özbekistan'ın TDT üyesi ülkelerle inşaat, şehircilik, mimarlık ve mühendislik gibi alanlarda başarılı işbirlikleri yaptığını dile getirerek, Türk mimar ve mühendislerin birçok projede yer aldığını hatırlattı.

Ülkesinde inşaat ve şehircilik sektöründe önemli reformlar yapıldığını ve şehirlerin yeni altyapıya kavuştuğunu belirten Hidayatov, Türk iş insanlarını bu sektöre yatırım yapmaya çağırdı.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım da şehir imar etmenin geleceği inşa etmek anlamına geldiğini söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şehir bir milletin kimliğidir, medeniyetidir, kültürüdür, inancıdır. Şehircilikte taklitçilik kendi kimliğini, benliğini unutmak demektir. Onun için Türkler tarih boyunca ta Baykal'dan Balkanlara kadar çok büyük bir coğrafyada çeşitli devletler kurmuşlar, şehirler inşa etmişler. Medeniyetimizi 3 bin yıl önceden bugünlere taşımışlar. Tarihe baktığımızda irili ufaklı 110'un üzerinde Türk devleti kurulduğunu görüyoruz. Bunların 16'sı büyük Türk devleti olarak adlandırılıyor."

TDT'nin ekonomik bakımdan dünyanın 10'uncu büyük gücü olduğunu belirten Yıldırım, bu ülkelerin 900 milyar dolara ulaşan toplam dış ticaretinin sadece 45 milyar dolarlık kısmının kendi aralarında yapıldığına dikkati çekti. Yıldırım, "Bu ne demektir? Zenginliğimizin, ticaretimizin yüzde 95'ini üçüncü ülkelerin refahı için harcıyoruz. 45 milyar doları orta vadede 75 milyara dolara çıkarmamız lazım." dedi.

22 Şubat'a kadar sürecek kurultayda, Özbekistan'da çevre koruma, yeşil ekonomi, Semerkant, Türk dünyasında şehircilik, turizm ve kültürel miras, küresel iklim değişikliği konularında oturumlar düzenlenecek, ayrıca katılımcı şirketler ve yetkililer arasında iş görüşmeleri yapılacak.