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Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney, Kamu Personeli Reformuna İhtiyaç Olduğunu Vurguladı

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Türk Büro-Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Bilecik'te düzenlenen sendika toplantısında, mevcut kamu personeli yasasının güncellenmesi gerektiğini ve maaş sisteminin yeniden ele alınmasının şart olduğunu ifade etti.

Türkiye Kamu Sendikaları Çalışanları Konfederasyonuna (Türkiye Kamu-Sen) bağlı Türkiye Büro Çalışanları Sendikası (Türk Büro-Sen) Genel Başkanı Türkeş Güney, Bilecik'te sendikasının İl İstişare Toplantısı'na katıldı.

Kentteki bir restoranda düzenlenen programda üyelerle bir araya gelen Güney, sendikalılarla görüş alışverişinde bulundu.

Güney, gazetecilere, 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğini hatırlattı.

Bu sistemle pek çok sorunun ortadan kalktığını vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"Çok hızlı karar alma süreçlerini içinde barındıran bir yönetim biçimine geçtik ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin en yakın mesai arkadaşı, kamu personeliyle ilgili halihazırda, 1965 yılında kanunlaşan, 500'e yakın da değişikliğe uğrayan, yama kabul edecek hali kalmamış 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'muz var. Mutlaka Türkiye Kamu-Sen'in 3 gün önce paylaştığı, yeni bir kamu personeli rejimine ihtiyaç var."

"Mevcut maaş sisteminin mutlaka yeniden ele alınması lazım"

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Güney, önerilerinde 4 temel ilkeyi esas aldıklarına değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün atamalarda ve görevde yükselmelerde liyakat esas olmalı. Diğer yandan ikinci temel ilkemiz 'devlete sadakat.' Devlet memurları, Anayasa'ya ve kanunlara, dolayısıyla da devlete sadakatle yükümlü olmalı. Ayrıca görevde ve emeklilikte bir refah seviyesi istiyoruz. Ek zam, refah payı istiyoruz. Emekli maaşlarında mutlaka iyileştirme istiyoruz. Diğer yandan mevcut maaş sisteminin de mutlaka yeniden ele alınması lazım."

Toplantıda, Türk Büro-Sen İl Başkanı Cüneyt Taşkesen, şube başkan yardımcıları ile ilçe temsilcileri de yer aldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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