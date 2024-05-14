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Türk Bilim İnsanı Prof. Dr. Fatih Ömer İlday Almanya'da Ödül Aldı

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Türk bilim insanı Prof. Dr. Fatih Ömer İlday, lazer teknolojisinin geliştirilmesine sağladığı katkı nedeniyle Almanya'da 'Alexander von Humboldt Profesörlüğü' ödülünü aldı. Ödül töreni Berlin'de düzenlendi.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Fatih Ömer İlday, lazer teknolojisinin geliştirilmesine sağladığı katkı nedeniyle Almanya'da "Alexander von Humboldt Profesörlüğü" ödülünü aldı.

Humboldt Vakfı, dün başkent Berlin'de ödül töreni düzenledi.

Törende 12 araştırmacı "Alexander von Humboldt Profesörlüğü"ne layık görüldü.

Ödül alan araştırmacılar arasında Türk bilim adamı Prof. Dr. Fatih Ömer İlday da yer aldı.

Alexander von Humboldt Vakfının profesörlüğüne layık görülen İlday ödülünü, Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark Watzinger'ın elinden aldı.

Bakan Watzinger, burada yaptığı konuşmada, Prof. Dr. İlday'ın lazer çalışmalarını överek "Fizikçilerin lazerleri ilk olarak başka bir balonun içine sıkışmış diğer balonu dışarıdaki balona zarar vermeden patlatmak için kullandıkları söyleniyor. Bu, etkileyici bir başarı. Buna şüphe yok. Lazer teknolojisinin balonlarla sınırlı kalmaması ne kadar iyi ve sizin gibi sürekli olarak mümkün olanın sınırlarını zorlayan insanlar olması ne kadar iyi. Yarının çözümleri için merak ve cesaretle, hırs ve azimle mücadele ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Vakfın internet sitesinde yer alan bilgilerde Prof. Dr. İlday'ın son birkaç yılda doğrusal olmayan lazer-madde etkileşimleri alanını dönüştüren ultra hızlı lazer teknolojisinin geliştirilmesinde çığır açıcı bir rol oynadığı belirtildi.

Prof. İlday, malzeme biliminde yeni araştırma alanları keşfetmek ve dünya standartlarında bir araştırma merkezi kurmak üzere Ruhr-Universität Bochum'a davet edildi.

Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yapan İlday'ın, Almanya'daki Bochum Ruhr Üniversitesinde "Karmaşık Lazer-Madde Etkileşimleri Merkezi"ni kuracağı kaydedildi.

Diğer ödüller

Ödülü alan diğer isimler ise şöyle: Biofizik alanında Benoit Ladoux, uygulamalı dil biliminde Michaela Mahlberg, elektro teknoloji alanından Daniel Prades, kuantum bilgi alanında Robert Rassendorf, bilgisayar grafiği ve görselleştirme alanında Dieter Schmalstieg, dijital sağlık alanında Ariel Dora Stern, sürdürebilirlik araştırmaları alanında Arnim Wiek ve yapa zeka alanında da Stefanie Jegelka, Marcus Rohrbahc, Peter Robinson ve Suvrit Sra.

Humboldt Profesörlerinin Almanya'da Berlin, Bochum, Braunschweig, Darmstadt, Erlangen, Freiburg, Hannover, Münih, Potsdam ve Stuttgart'taki araştırma enstitülerinde görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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