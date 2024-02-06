Türk Askeri Kosova-Sırbistan Sınırında Devriye Faaliyetine Devam Ediyor

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetini sürdürüyor.

Türk askerlerinin Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde devriye faaliyetine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, KFOR'un, Kosova'daki tüm topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam ve hareket özgürlüğü sağlamak için görevini tam olarak uygulamaya devam ettiği vurgulandı.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül 2023'te gerçekleşen ve 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen silahlı Sırp grup, ülkeye bölgedeki dağ yollarını kullanarak girip çıkabilmişti. KFOR, saldırının ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türkiye, 10 Ekim 2023'te KFOR'un komutasını 1 yıllığına devralmıştı.