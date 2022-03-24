Türk-Alman Karma Parlamenterler heyetleri Berlin'de buluştu

Alman Yeşiller Partisinin eski Milletvekili Özcan Mutlu'nun inisiyatifinde Mercator Vakfının desteğinde iki yıl önce başlatılan Türk- Alman Karma Parlamenterler Buluşması kapsamında farklı partilerden bir grup milletvekili Berlin'de temaslarda bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Zafer Sırakaya, Muhammed Fatih Toprak, CHP Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Ahmet Ünal Çeviköz, MHP Milletvekili Arzu Erdem, İyi Parti Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, TİP Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ve DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan oluşan parlamenterler heyeti Alman hükümetinin kültürden sorumlu Devlet Bakanı Claudia Roth ile de görüştü.

Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Katja Keul ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinin ele alındığı toplantıya katılan heyet ardından Savunma Bakanlığı Müsteşarı Sonja Eisenberg ile de bir araya geldi.

Heyet, Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz'u da ziyaret ederek temaslarını tamamladı.

Özcan Mutlu, Türk-Alman Karma Parlamenterler Buluşması'nın Türk Alman ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla gerçekleştirildiği söyledi.

Parlamenterler heyetinin Berlin'de çok verimli görüşmelerde bulunduklarına işaret eden Mutlu, "Hem Türk parlamenterler hem Alman parlamenterler Türk Alman ilişkilerinin yanında Ukrayna savaşına ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Bakanlıklardaki görüşmeler de gayet sıcak, samimi bir ortamda geçti." dedi.

Mutlu, Alman parlamenterlerden oluşan heyetin ise yaz aylarında ya da en geç sonbaharda Türkiye'ye gideceğini aktardı.