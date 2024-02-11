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Turgut Altınok: Ankara'mız adeta çölleşiyor

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın çölleştiğini belirterek, 31 Mart'ta Ankaralıların vereceği kararla şehrin hak ettiği yere ulaşacağını söyledi. Altınok, Altındağ'da yapacakları projeleri anlatırken, Ankara'yı sanayinin, ekonominin ve sporun başkenti yapacaklarını vurguladı. Ayrıca, kentsel dönüşüm projesiyle evi olmayan vatandaşları ev sahibi yapacaklarını ve kira fiyatlarını düşüreceklerini ifade etti.

Turgut Altınok : Ankara'mız adeta çölleşiyor

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Ankara'mızın ışıkları söndü. Ülkemizin, devletimizin başkenti Ankara'mız adeta çölleşiyor. 31 Mart'ta inşallah Ankaralıların vereceği kararla hak ettiği yere ulaşacak" dedi.

Turgut Altınok, Altındağ Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada halka seslenen Altınok, Altındağ'daki trafik sorununu kısa süre içerisinde çözeceklerini ifade ederek, "Altındağ Siteler'de sabah, akşam ciddi trafik problemi var. Sitelerdeki esnafımız merak etmesin. Siteler maalesef beş yılda hiçbir hizmet alamadı, verilen sözler tutulmadı. Siteler 00.00'ye 01.00'e kadar herkesin keyifle gezip, alışveriş yapacağı bir yer olacak. Siteler, Ulubey, Önder, Karapürçek metromuzun ihalesini inşallah seçimlerden sonra hızlı bir şekilde yapacağız, Altındağ'ı metro ağlarıyla öreceğiz. Maraş, Karakum mahallelerimizdeki kentsel dönüşümü, Altındağ Belediye Başkanımızla konuşup, hızlı bir şekilde çözeceğiz" dedi.

'ANKARA KALESİ'NE TELEFERİK'

Altındağ'da yapacakları projelerden bahseden Altınok, "Hıdırlıktepe projemiz de var. İnşallah burada Ankara'yı seyredeceksiniz. Hıdırlıktepe'de, Hacı Bayram ve Kale'de teleferik yapacağız. Bunları Keçiören'de yaptık, Altındağ'da belediye başkanımız yaptı. Ankara bu 5 yılda büyük bir kasabaya dönüştü. Ankaralıya 101 söz vermiş; 101 tane söz verir 90 tanesini yapmaz mı? İnşallah Ankara'yı sanayinin başkenti yapacağız. Ekonominin başkenti yapacağız. Sporun başkenti yapacağız. Ankara'da sanat öldü, kültür öldü. Bir belediye başkanı yarı olimpik yüzme havuzu da mı yapamaz? Asım başkanımız spor tesisi yapmış ama Ankara Büyükşehir Belediyesi bir tane yarı olimpik yüzme havuzu bile yapmamış. Her alanda bu kadim şehri geliştireceğiz. Biz söz verip, sözünde durmayanlardan değiliz. Altınok'un sözü de özü de bir. Altındağ, Keçiören karşılıklı. Nereden nereye getirdik. Bizde sosyal medya belediyeciliği yok. Eser ve hizmet belediyeciliği var" diye konuştu.

'ANKARA'YA KONUT YAPACAĞIZ'

Ankara'da kentsel dönüşüm projesi başlatacaklarını kaydeden Altınok, evi olmayan vatandaşların ev sahibi olacağını belirterek, "Kentsel dönüşümü çoğaltacağız. Evi olmayan binlerce vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. Kira fiyatlarını nasıl düşüreceğiz? Ankara'ya konut yapacağız. Talebi azaltacağız ve kira fiyatlarının düşmesine vesile olacağız" dedi. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilen MHP Seçmen İletişim Merkezi'nin açılışına katılan Altınok, "Milliyetçi Hareket Parti'mizin 55'inci yıl dönümünü kutluyorum. Nice 55'inci yıl dönümleri olsun. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Cumhur İttifakı olarak birlik ve beraberlik içerisinde sokak sokak geziyoruz. Ankara'mızın ışıkları söndü. Ülkemizin, devletimizin başkenti Ankara'mız adeta çölleşiyor. 31 Mart'ta inşallah Ankaralıların vereceği kararla hak ettiği yere ulaşacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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