TÜRAP 7. Genel Meclis Toplantısı Samsun'da düzenlendi - Haberler

STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) 7. Genel Meclis Toplantısı, Samsun'da gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ailenin önemli bir husus olduğunu söyledi.

Ailenin olmazsa olmazlığının bilincinde bulunduklarına vurgulayan Dağlı, "Birçok konunun aile kurumunun dejenerasyonunun aslında bir sonucu olduğunu da biliyoruz. Bunlar bağımlılık, kadına şiddet ve eğitimdeki sorunlar. Her birim, her insan, her yönetici kendi sorumluluğunun bilincinde olduğu sürece mutlaka yol alınır diye düşünüyoruz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi ve insan yetiştirmeye odaklı kamu kurumlarıyla ortak çalışma kültürünü tam anlamıyla yerleştirdikleri bir sistem oturtmaya çalıştıklarını anlatan Dağlı, "Sonuçlarını da alıyoruz. Bu kurumlar başta olmak üzere diğer kurumlarımızla insan yetirmeye odaklı çalışmalarda, projelerde bir araya gelmek suretiyle yakın çalışma sergiliyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç ise aile kurumun toplumun temel taşı olduğuna dikkati çekti.

Ekonomi ve teknolojide zamanla yaşanan değişikliklerin aile yapısında da birtakım değişikliklere yol açtığını dile getiren Gözgeç, "Geniş aile yapısından daha çekirdek aile yapısına doğru gittik. Türkiye'ye özel, medeniyetimizden gelen kodlara özel aslında çekirdek ağı yapısı var bizim toplumumuzda." diye konuştu.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesinin Anayasa'da ayrıca düzenlendiğine dikkati çeken Gözgeç, "Devletin temel görevlerinden biridir ailenin korunması. Özellikle aile politikaları, çocuk, yaşlı, engelli hizmetleri, sosyal yardımlardan konut, eğitim, çalışma koşullarına kadar pek çok hizmetleri kapsayan projeler bütünüdür. Aileye yönelik çalışmalar kapsamında AK Parti olarak bugüne kadar önemli düzenlemeleri ve eylem planlarını hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de bugün dünyada yaşanan büyük kaosun, başka topluluklarda aile çekirdeği mekanizmasının dağılmasından kaynaklandığını söyledi.

Nüfusun değiştiğinin altını çizen Demir, şöyle konuştu:

"Bizim en çok dikkat etmemiz gereken konu aile. Aile yoksa medeniyetten bahsetmek mümkün değil. Tamamen nefsi, bireysel fertlerden oluşan topluluklardan oluşur ki istikametimizi ne belirlemek mümkün ne var olmak mümkün ne de gelecek noktasında insan ve insana bağlı değerler üzerinden değerler üretmek mümkün. Bunun o kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

TÜRAP Genel Koordinatörü Funda Akyol ve Kadından Topluma Eğitim Hareketi Derneği (KATEDER) Başkanı Hamdiye Katipoğlu'nun da konuşma yaptığı toplantıda, daha sonra TÜRAP Genel Meclis Toplantısı'nın gündem maddeleri görüşüldü.