Tunus'un Kayrevan kentinde Şam gülü üreticiliği yerel ekonomiye can suyu oluyor

MEHMET AKİF TURAN - Tunus'un Kayrevan kentinde sert ve kurak iklim koşullarına rağmen her bahar açan Şam gülleri, hem bölgenin kadim tarım mirasını yaşatıyor hem de yerel ekonomiye can suyu oluyor.

Kısa süren hasat sezonunu en verimli şekilde değerlendirmek isteyen kadın işçiler, sabahın erken saatlerinde tarlalara çıkarak Şam güllerini toplamaya başlıyor.

Bu geleneksel üretim döngüsü, artan sıcaklıklar ve su kıtlığı gibi iklim kaynaklı zorluklara rağmen sürdürülüyor.

Kayrevan kırsalında yaklaşık 6 hektarlık alanda üretim yapan çiftçi Muhammed Şakir Saddam, AA muhabirine, 10 yıl önce başlattığı girişimin bugün bölgenin önemli üretim ağlarından birine dönüştüğünü söyledi.

Saddam, "Gül üretimi bizim için sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda dedelerimizden miras kalan bir gelenek." dedi.

Olumsuz iklim şartları üretimi düşürüyor

Şam gülünün hassas bir bitki olduğunu vurgulayan Saddam, son yıllarda artan sıcaklıkların üretimi doğrudan etkilediğini belirtti.

Yaz aylarında su ihtiyacının arttığına işaret eden Saddam, "Bazen sıcaklık 50 dereceye kadar çıkıyor. Bu da bitkiyi ciddi şekilde zorluyor. Eğer ağustos ayında yapraklar zarar görürse, sonraki yıl verim düşüyor." diye konuştu.

Hasat sezonunun genellikle 20 ila 30 gün sürdüğünü aktaran Saddam, serin geçen bahar aylarında sürenin uzayabildiğini, ancak sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması durumunda üretim döngüsünün hızla tamamlandığını dile getirdi.

Yoğun talebe rağmen üretim beklenen seviyede değil

Son yıllarda Şam gülüne olan ilginin arttığını belirten Saddam, buna rağmen üretimde düşüş yaşandığını ifade etti.

"Talep yüksek ama iklim koşulları nedeniyle verim azaldı. Ayrıca bazı çiftçiler daha fazla kazanç sağladıkları için zeytin üretimine yöneliyor." diyen Saddam, bölgede yaklaşık 200 ila 300 hektar alanda gül üretimi yapıldığını kaydetti.

Saddam, Şam güllerinin gül suyu, esans ve kozmetik üretiminde kullanıldığını, yerel mutfakta da önemli bir yeri bulunduğunu ve özellikle Kayrevan'a özgü "makruz" tatlısının temel bileşenlerinden biri olduğunu söyledi.

Bu yıl kilogram fiyatının 22 ile 32 Tunus dinarı (yaklaşık 7,3–10,6 dolar) arasında değiştiğini belirten Saddam, fiyatların arz-talep dengesine göre şekillendiğini ifade etti.

Gül yetiştiriciliğinde toprağın kalitesi önemli

Üretimde toprak yapısının da önemli rol oynadığını belirten Saddam, killi toprakların daha yüksek verim sağladığını, kumlu topraklarda yetişen güllerin ise koku ve renk açısından daha kaliteli olduğunu söyledi.

Hasat sürecinde kadın işçilerin önemli rol oynadığını belirten çiftçi eşi Delinda Sediri ise gül toplama sürecini yakından takip ettiğini söyledi.

Sediri, bu yıl gül yağı ve kozmetik ürünler üretmek üzere bir damıtım ünitesi kurmayı planladıklarını belirterek, "Amacımız ürünü sadece ham madde olarak değil, işlenmiş ürünlere dönüştürerek katma değer yaratmak." dedi.

Güller Kayravan'ın merkezinde kurulan gül pazarındaki mezatta satılıyor

Kentte Ukbe Bin Nafi Camii surları yakınında kurulan gül pazarı, hasat döneminde yoğun hareketliliğe sahne oluyor.

Açık artırma usulüyle yapılan satışlarda fiyatlar gün içinde değişirken, pazarda günlük 7 ila 8 ton arasında gül satışı gerçekleştiriliyor.

Toptan satış yapan aracı Ömer el-Haşin, ülkenin farklı bölgelerinden alıcıların pazara geldiğini, özellikle sahil kentleri ve büyük şehirlerden yoğun talep olduğunu ifade etti.

Kentte düzenlenecek Gül Festivali ile tanıtım atağı hedefleniyor

Kayrevan'da son üç yıldır nisan ayı ortasında düzenlenen Gül Festivali, üretimin tanıtımına katkı sağlıyor.

Yetkililere göre, bölgede yaklaşık 250 ila 300 hektar alanda yetiştirilen Şam gülleri, Tunus genelinde ilk sırada yer alıyor.

Yarı kurak iklim koşullarına rağmen sürdürülen bu üretim, hem geleneksel tarım kültürünün korunmasına hem de yerel ekonominin desteklenmesine katkı sunuyor.