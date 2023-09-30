Tunceli'de yaralı halde bulunan küçük kartal doğal ortamına bırakıldı

Tunceli'de yaralı halde bulunan küçük kartal, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Kentte yaklaşık bir hafta önce küçük kartal bulan kişiler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine bildirdi.

İhbar üzerine kartalı bulunduğu yerden alan ekipler, hayvanı şube müdürlüğüne getirerek koruma altına aldı.

Veteriner tarafından yapılan ilk muayenede kartalın sol kanat kısmında yara olduğu tespit edildi.

Su, gıda ve ilaç takviyesinin ardından sağlığına kavuşan kartal, ekiplerce Pülümür Vadisi'nde doğaya salındı.