Tunceli'de vize dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşayan R.A'nın yurt dışına çıkış için vize vaadiyle 28 bin lira ve 5 bin avro karşılığında dolandırılması şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki ve teknik takip sonucu şüpheliler S.T, M.T. ve E.C'yi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.