Tunceli'de sopalı kavga: 5 kişi gözaltına alındı
Tunceli'de iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Tunceli'de iki grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Polis ekipleri, yaptıkları çalışması sonucu kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyete götürülen bu kişilerin işlemleri sürüyor.