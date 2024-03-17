Tunceli'de sopalı kavga: 5 kişi gözaltına alındı

Tunceli'de iki grup arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda dün akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sopaların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışması sonucu kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen bu kişilerin işlemleri sürüyor.