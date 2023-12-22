Tunceli'de Sağanak Yağış Kar Yağışına Dönüştü

TUNCELİ'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Yağışla birlikte 50 köy yolu ulaşıma kapanırken, ekiplerin yol açma çalışması sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak' uyarısında bulunduğu Tunceli'de gece saatlerinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Yağışla birlikte Pülümür, Nazimiye, Hozat ve Ovacık ilçeleri beyaza büründü. Kent genelinde 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekiplerince ilçe merkezindeki karın temizlenmesi için çalışma başlatılırken, Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri de kapalı köy yollarında çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler de, Tunceli- Erzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile Hozat ile Ovacık ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde temizlik çalışması başlattı.