Tunceli'de kar yağışı etkili olmaya başladı

TUNCELİ - Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Yağış, nedeniyle bazı karayollarında kaya düşmeleri yaşanırken sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Tunceli'de meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı, Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle valilik koordinesinde çalışma başlatılırken Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunun Cankurtaran mevkii, zincirsiz kamyon ve tır geçişlerine kapatıldı.

Yağışın ardından Tunceli-Erzincan karayolunun bir çok noktasında kaya düşmeleri meydana gelirken, yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.