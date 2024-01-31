Tunceli'de depreme dayanıksız okullar boşaltılıyor
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 17 okulun boşaltılmasına başlandı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yapılan çalışmalar sonucunda, 63 okulda depreme dayanıklılık analizi yapıldı ve 17 okulun riskli olduğu belirlendi. Yıkım kararı verilen okullarda eşyaların tahliyesi başladı ve bazı okullarda güçlendirme çalışmaları yapılacak.
Tunceli'de depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 17 okulun boşaltılmasına başlandı.
Deprem kuşağında yer alan kentte, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı doğrultusunda çalışma yapılıyor.
Bu kapsamda, ildeki 63 okulda ekipler tarafından depreme dayanıklılık performans analizi gerçekleştirildi, 17 okulun depreme karşı riskli olduğu tespit edildi.
Yıkım kararı verilen okullarda masa, sıra, tahta ve teknolojik cihazların tahliyesine başlandı.
Bazı okullarda da güçlendirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.