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TÜİK'e göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ağustosta 4 bin 436 konut satıldı

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TÜİK'in ağustos ayı konut satış istatistiklerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 4 bin 436 konut satıldı. Bölgede en fazla satış 3 bin 391 ile Tekirdağ'da gerçekleşirken, Edirne'de 562, Kırklareli'nde 483 konut satıldı.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ağustos ayında 4 bin 436 konutun satışı gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Bölge illeri arasında en fazla konut satışının yapıldığı il Tekirdağ oldu.

Tekirdağ'da 3 bin 391 konut satılırken, 562 konut satışı ile Edirne ve 483 konut ile Kırklareli takip etti.

Kaynak: AA
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