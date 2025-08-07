TÜGVA Yaz Okulları Kapanış Programı Mardin'de Gerçekleştirildi

Mardin'de, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yaz okulları kapanış programı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, TÜGVA il temsilciliğince düzenlenen programda konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yüz yıllardır farklı kültürlerin harmanlandığı kentin, kadim değerlere ve kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Bu kadim mirasın en değerli taşıyıcılarının gençler olduğunu aktaran Akkoyun, "Gençlere ulaşan, onlarla kucaklaşan TÜGVA, kutlu bir gençlik hareketi olmasının yanında bu kadim topraklarımızın tarihini, kültürünü, idealini, milli ve manevi mirasını rehber edinen, omuzlayan bir dava yolculuğu olarak medeniyet inşası tahayyülüdür." dedi.

TÜGVA'nın eğitim öğretim çalışmaları yanında kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle, yaz okullarıyla gençlerin hayatına dokunan hizmetlerini gururla takip ettiklerini vurgulayan Akkoyun, Mardin'de düzenlenen 'Yaz Okulu' programına da yaklaşık 7 bin gencin eğitim, kültür sanat, spor, akıl zeka oyunları, milli ve manevi değerler eğitimi gibi alanlarda kendilerini yetiştirip kaliteli bir yaz tatili geçirmelerine vesile olduğunu aktardı.

Gençlerin eğitimlerine, kişisel gelişimlerine en üst düzeyde katkı sağlamak için her daim yanlarında olacaklarının altını çizen Akkoyun, şunları kaydetti:

"Aklı ile vicdanını birleştirmiş, çağın teknolojik imkanlarını kullanırken öz değerlerinden sapmayan hem yerli hem evrensel bir şuurla yetişen bu gençliğe güveniyoruz. İnşallah sizler her biriniz ecdadımızdan aldığınız kudretle büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye'yi her alanda inşa edeceksiniz. Gençlerimizin hem fiziki hem manevi gelişimini sağlayarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına emin adımlarla yürüyoruz. Yeter ki gençlerimiz okusunlar, düşünsünler, kendilerini geliştirip üretsinler. Bizler, devletimizin tüm imkanlarını seferber edip, gençlerimizin her daim yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Gençlerimiz için yaptığımız her yatırım, aldığımız her karar, gençlerimize olan sevgimizin ve güvenimizin bir göstergesidir."

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan da milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Taylan, "İnanıyoruz ki bu gençliği hiç kimse durduramayacak. Bu gençlik çalışacak, okuyacak ve bilinçlenecek. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda yeni liderler, yeni doktorlar, mühendisler çıkacak. Filistin'in özgürlüğüne burada canla başla çalıştığımız gibi hep beraber inşallah o günleri de göreceğiz." ifadesini kullandı.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Mehmet Emin Kurtay ise 6 hafta boyunca gençlere yönelik programlar düzenlediklerini, yaz tatillerini verimle geçirmelerine olanak sağladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu Milli Eğitim Müdürü Emin Duyan, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.