Tuğçe'den kazada yaralanan babasına: Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma - Haberler

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Tuğçe'den kazada yaralanan babasına: Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma

Tuğçe'den kazada yaralanan babasına: Bir daha araba kullanma, yeni araba da alma

ERZURUM'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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ERZURUM'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaşadığı korkuyu üzerinden atamayan Tuğçe (8), kazada ayağından yaralanan babası Faruk Önder'e, " Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Aziziye ilçesi Üçköşe mevkinde meydana geldi. Hasan Çiçek'in (71) kullandığı, Rize istikametinden Erzurum'a giden 25 ED 745 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Faruk Önder (43) yönetimindeki 25 DM 937 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Çiçek'in kullandığı araçtaki Muzaffer Çağıl (85), yaşamını yitirdi. Yaralanan Hasan Çiçek sürücü koltuğunda, diğer otomobilin şoförü Faruk Önder ile eşi Songül Önder (42), çocukları Tuğçe Önder ve Atahan Önder (2), araçlarının yanında ambulansın gelmesini bekledi.

Kazada sağ ayağından hafif yaralanan baba Faruk Önder eşi ve çocuklarının yanına geldi. Annesinin yanında yol kenarına oturan ve kazada büyük bir korku yaşayan Tuğçe Önder babasına, " Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi. Baba Önder de kızına "Tamam" dedi.

Kaza yerine gelen ambulansla Hasan Çiçek, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Önder ailesi de tedbir amaçlı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel

Erzurum Baba Güncel Haberler

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