TÜ'de 'İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy' konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Edebiyat Fakültesi tarafından "İstiklal Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen konferansa konuşmacı olarak 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Uçman katıldı.

Prof. Dr. Uçman, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin ölüm kalım mücadelesini verdiği Milli Mücadele yıllarının eseri olduğunu belirtti.

İstiklal Marşı'nın Milli Mücadele'yi başlatan ve yürütenlerin iradesiyle ve o mücadele devam ederken ortaya çıkmış abidevi bir eser olduğunu belirten Prof. Dr. Uçman şunları kaydetti:

"Mehmet Akif, Milli Mücadele'nin başladığı daha ilk günden itibaren fiilen bu mücadeleye katılmış, bir taraftan o sırada çıkan Sebilürreşat'a yazdığı yazılarında, diğer taraftan Anadolu'nun çeşitli vilayetlerinde cami kürsülerinde yaptığı konuşmalarla Anadolu halkına Türk milletinin düşman işgali altında yaşamasının asla mümkün olamayacağını, vatanımızı istila eden düşman karşısında tek vücut halinde birleşmeyi hem milli hem hisler bakımından hem de dinen farz olduğunu anlatmaya çalışmıştır."

Konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi.