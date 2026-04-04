Trump’tan tarihi savunma bütçesi hamlesi! 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk

ABD’de Donald Trump yönetimi, 2027 mali yılı bütçe teklifinde savunmaya tarihi bir kaynak ayırmayı planlıyor. Teklifte askeri harcamalar artırılırken, savunma dışı kalemlerde ciddi kesintiler öngörülüyor. Bütçe, güvenlik, göç ve savunma sanayine odaklanan kapsamlı değişiklikler içeriyor.

SAVUNMAYA 1.5 TRİLYON DOLAR BÜTÇE

Beyaz Saray, 1 Ekim’de başlayacak 2027 mali yılına ilişkin bütçe teklifini Kongre’ye sundu. Teklife göre isteğe bağlı harcamalar için 1,8 trilyon dolar ayrılırken, zorunlu harcamalarla birlikte toplam bütçe büyüklüğü 2,2 trilyon dolara ulaşıyor.

Savunma için 1,5 trilyon dolarlık kaynak talep edilirken, bu rakamın 2026 mali yılına göre 445 milyar dolarlık artışa karşılık geldiği görülüyor. Bu da yaklaşık yüzde 42’lik yükseliş anlamına geliyor. Ayrılan kaynağın 1,1 trilyon dolarlık bölümünün doğrudan Savunma Bakanlığı harcamalarına yönlendirilmesi planlanıyor.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA BİR İLK

ABD Başkanı Donald Trump’ın bütçe planı, savunma harcamalarında İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana kaydedilen en büyük artışlardan birine işaret ediyor. Açıklanan rakamlar, savaş sonrası dönemde savunma bütçesinde bir yıldan diğerine yapılan en büyük sıçrama olarak kayıtlara geçmeye hazırlanıyor.

ALTIN KUBBE'YE BÜYÜK KAYNAK

Bütçede, kritik mühimmat stoklarının artırılması ve savunma sanayinin kapasitesinin genişletilmesi amacıyla 350 milyar dolarlık ek zorunlu kaynak ayrılması öngörülüyor.

Ayrıca “Altın Kubbe” (Golden Dome) savunma projesine finansman sağlanması hedeflenirken, askeri personele rütbeye göre yüzde 5 ila yüzde 7 arasında değişen oranlarda zam yapılması planlanıyor. Donanma yatırımları kapsamında 18’i muharebe gemisi olmak üzere toplam 34 gemi siparişi için 65,8 milyar dolar ayrılması da dikkat çekiyor.

SAVUNMA DIŞI HARCAMALARDA KESİNTİ

Savunma dışı harcamalarda ise 2026 mali yılına kıyasla 73 milyar dolarlık, yani yaklaşık yüzde 10’luk bir kesinti öngörülüyor.

Bu kapsamda özellikle iklim değişikliği odaklı enerji programları, bazı eğitim destekleri ve uluslararası yardım fonlarının bütçelerinde ciddi azaltmaya gidilmesi, bazı programların ise tamamen kaldırılması planlanıyor.

SUÇ VE GÖÇLE MÜCADELEYE DAHA FAZLA KAYNAK

Bütçede iç güvenlik ve suçla mücadeleye yönelik yatırımlar da artırılıyor. Federal kolluk kuvvetlerine ayrılan kaynağın yüzde 15 artışla 19 milyar doların üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Ayrıca yasa dışı göçmenlerin hızlı sınır dışı edilmesi için göçmenlik mahkemelerinin kapasitesinin artırılması planlanıyor. Ulaştırma Güvenlik İdaresi’nin (TSA) havalimanı güvenlik tarama süreçlerinde özelleştirme adımı da bütçe teklifinde yer alıyor.

BAKANLIKLARA AYRILAN PAYLAR NETLEŞTİ

2027 bütçesinde birçok bakanlığa ayrılması planlanan kaynaklar da açıklandı. Gazi İşleri Bakanlığına 144,9 milyar dolar, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına 110,5 milyar dolar, Eğitim Bakanlığına 76,5 milyar dolar ve İç Güvenlik Bakanlığına 63 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

Enerji, Adalet, Dışişleri, Ulaştırma ve Tarım bakanlıkları başta olmak üzere diğer kurumlar için de milyarlarca dolarlık bütçe planlaması yapıldı.

EKONOMİDE BÜYÜME VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Bütçe teklifinde yer alan ekonomik projeksiyonlara göre ABD ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında yüzde 3,1 oranında büyümesi bekleniyor. Enflasyonun ise 2026 sonunda yüzde 2,5, 2027’de ise yüzde 2,3 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor.

