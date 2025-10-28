Haberler

Trump ve Takaiçi'den Nadir Elementler İçin İşbirliği Anlaşması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Tokyo'da Japonya'nın yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanında işbirliğini artırma anlaşması imzaladı. İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için 'altın çağı' hedeflerken, geçmişte Kuzey Kore ajanlarınca kaçırılan Japon vatandaşlarının aileleriyle de görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaptığı ziyarette, ülkenin yeni Başbakanı Takaiçi Sanae ile nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanında ülkeleri arasındaki işbirliğini artıracak anlaşma imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, Asya ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında Tokyo'da Başbakan Takaiçi ile bir araya geldi.

İki lider, görüşmede ülkeleri arasındaki ilişkilerde "altın çağı" yakalamak için atılacak adımları ele aldı.

Ardından taraflar, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin işlenmesi ve tedariki konusunda ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Japonya'nın Kyodo ajansının haberine göre, iki lider ayrıca 1970 ve 1980'lerde Kuzey Kore ajanlarınca kaçırıldığı belirtilen Japon vatandaşların aileleriyle de görüştü.

Takaiçi, ziyareti sırasında Trump'a, gelecek yıl ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı vesilesiyle ülkeye 250 sakura ağacı hediye etmeyi planladıklarını söyledi.

Trump, Japonya'ya en son ziyaretini 2019'da Osaka kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'ne katılmak için yapmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
Balıkesir'de 4.6'lık bir deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Mide bulandıran 'taciz' iddiası! Yakalayıp tekme tokat dövdüler

Adamın yaptığını öğrenen mahalleli, öldüresiye dövdü
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Balıkesir'deki depremde Manisa'da bir evin tavanı çöktü

Görüntü Balıkesir'den değil! 6.1'lik deprem bir şehri daha fena vurdu
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Takımın eski yıldızından Fener taraftarını duygulandıran görüntü

Fener taraftarını duygulandıran görüntü
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.