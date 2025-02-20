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Trump, Kanada için bir kez daha '51. eyalet' dedi

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Kanada hokey maçı öncesinde Kanada'yı bir kez daha '51. eyalet' olarak nitelendirdi. Trump ayrıca Kanada Başbakanı için 'Vali' ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yapılacak ABD- Kanada hokey maçı öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." şeklinde mesaj yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kanada için kullandığı "51. eyalet" mesajını bir kez daha yineledi.

BİR KEZ DAHA 51. EYALET DİYE BAHSETTİ

Trump, yerel saatle bu akşam yapılacak ABD-Kanada hokey maçı öncesinde Amerikan takımına başarılar dileyerek, "Bugün büyük Amerikan hokey takımımızı arayacağım ve onları çok daha düşük vergiler ve daha fazla güvenlik ile bir gün, belki de çok yakında, değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada'ya karşı zafer dileyeceğim." ifadesini kullandı.

KANADA BAŞBAKANINA VALİ DEDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan bir kez daha "Vali Trudeau" diye bahseden Trump, başka bir programı dolayısıyla maça katılamayacağını ancak Trudeau'nun isterse, maçı izlemeye davetli olduğunu belirtti.

TRUMP'IN KANADA ISRARI

Donald Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediklerini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek tarife getirmişti.

Trump, Kanada için bir kez daha '51. eyalet' dedi
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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