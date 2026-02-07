Trump'tan İran görüşmesine ilk yorum! İkinci toplantı için de tarih verdi

Trump, Washington'dan Florida'ya giderken, başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maskat'taki ilk görüşmelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Trump, "Bugün Rusya ve Ukrayna ile çok, çok iyi görüşmeler yaptık, aynı şekilde İran'la da çok iyi görüşmeler yaptık. İran anlaşma yapmak istiyor gibi görünüyor ve bunu çok istiyorlar." dedi.

"DONANMA YAKINDA İRAN'DA OLACAK"

Trump, İran'a karşı büyük bir donanmanın bölgeye gönderildiğini hatırlatarak, "Yakında orada olacak. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." diye konuştu.

"İRAN'LA İYİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

ABD'nin gerekli adımı atacağını ama acele etmelerini gerektirecek bir durum olmadığını vurgulayan Trump, "Venezuela'yı hatırlarsanız, bir süre beklemiştik ve acelemiz yok. Bolca zamanımız var. İran'la çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

YİNE İRAN'I TEHDİT ETTİ

Trump, özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'den oluşan ABD müzakere ekibinin İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı görüşmeyi "yüksek temsilciler" arasında yürütülen görüşmeler olarak tanımlayarak, "Anlaşma olmazsa sonuçların çok sert olacağı açık. Buna göre herkes kartlarını biliyor." dedi.

İran ile kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma sağlandığını görmeyi çok istediğini aktaran Trump, "Ama her şeyden önce, nükleer silah olmayacak." diye konuştu.

HAFTAYA YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk aylarında, Tahran yönetiminin halihazırda müzakere edilen koşullara şimdiki gibi olumlu yaklaşsaydı "iki ülke arasında çoktan anlaşma olacağını" iddia ederek, "Şu anda, anlaşma için öncesinden çok daha istekliler." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin sonuçlarını görmek gerektiğini vurgulayan Trump, tarafların haftaya yeniden bir araya gelmeyi planladığını kaydetti.

İKİ ÜLKE UMMAN'DA BİR ARAYA GELDİ

Umman'ın arabuluculuğunda Maskat'taki görüşmelerin iyi bir başlangıç olduğu, tarafların müzakereleri sürdürme kararı aldığı ve yeni görüşme turu için ortak niyet beyan ettikleri kamuoyuna yansımıştı.

GÖRÜŞME SONRASI İRAN'A DARBE

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan doğrudan ya da dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerin ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanabilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Kararnameye göre, ABD'nin İran'dan doğrudan veya dolaylı olarak mal veya hizmet alan ülkelerden ithal ettiği ürünlere, örneğin yüzde 25 oranında, ek gümrük vergisi uygulanabilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile istişare ederek İran'dan mal veya hizmet alan ülkeleri belirleyecek.

Bu tespitin ardından, söz konusu ülkelerin ürünlerine gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulanacaksa bunun hangi oranda olacağı konusunda Başkana tavsiyede bulunulacak.

Başkan, İran veya diğer ülkelerin yanıtlarına ya da ek bilgilere bağlı olarak kararnamede değişiklik yapabilecek.

Dışişleri ve Ticaret bakanlıkları da İran ve ilgili ülkelerle ticari ilişkileri izleyecek ve gerektiğinde ek önlemler önerecek.

Kararname 7 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

NE OLMUŞTU?

İran'da ocak ayında patlak veren protesto gösterileriyle birlikte ABD ile İran arasındaki gerilim yükselmiş, Trump, göstericilere destek olmak için askeri güç kullanabileceği mesajını vermişti.

Trump, Tahran yönetiminin göstericilere yönelik idam kararını durdurması üzerine, askeri seçeneği şimdilik askıya aldığını duyurunca, nükleer program ve bölgesel güvenlik kaygılarını içeren uzun süredir devam eden ihtilafı çözmek üzere diplomasi yeniden devreye girmişti.

İki ülke arasında Türkiye'nin önerisiyle önce İstanbul'da bir görüşme yapılacağı duyurulmuş ancak toplantı yeri daha sonra İran'ın talebiyle Maskat'a alınmıştı.