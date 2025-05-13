Trump gelirse Putin de İstanbul'a gelecek

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Orta Doğu turuna çıkan Trump, ilk durağı Suudi Arabistan'da yorgun düştü

İlk durakta yorgun düştü
Plan kurup 13 yıllık kocasını sevgilisine öldürttü

Kocasını sevgilisine öldürttü!

Trump, Suudi Veliaht Prens Selman ile Yatırım Görüşmesi Yaptı

Trump, Suudi Veliaht Prens Selman ile Yatırım Görüşmesi Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Trump, Suudi Arabistan'ın 600 milyar dolarlık yatırım vaadini esprili bir dille 1 trilyon dolara çıkartabileceklerini ifade etti.

- Trump, Suudi Kraliyet Sarayı'nda Veliaht Prens Selman'la görüştü

RİYAD - ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'daki Al Yamamah Sarayı'nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, esprili bir dille Suudi Arabistan'ın 600 milyar dolarlık yatırım vaadinin 1 trilyon dolara çıkarılabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'ndaki karşılama töreninin ardından Al Yamamah Sarayı'na geçti. Trump, sarayda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. Trump ve Veliaht Prens bin Selman, karşılamanın ardından görüşme gerçekleştirdi. Trump görüşmede Veliaht Prensi "dost" şeklinde nitelendirerek, "Birbirimizi gerçekten çok sevdiğimizi düşünüyorum" dedi. Suudi Arabistan'ın ABD'ye yatırımından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, bunun "muazzam sayıda iş imkanı" oluşturacağını söyledi. Trump, daha önce duyurulan 600 milyar dolarlık yatırımı hatırlatarak esprili bir dille bunun "1 trilyon dolara çıkarılabileceğini" dile getirdi.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından iki lider, üst düzey yetkililer ve küresel iş dünyasının önde gelen isimleriyle tokalaştı. Dikkat çeken isimler arasında OpenAI, Amazon, NVIDIA, Palantir, Uber, Coca-Cola, Google ve Boeing yöneticileri ile Trump'ın en önemli danışmanlarından ve sosyal medya platformu X, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk yer aldı.

Trump ve iş dünyası liderlerinin bugün ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu'na katılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı
Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun

Dilencinin üzerinden 50 bin TL çıktı! Bir de aldığı cezayı duyun
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.