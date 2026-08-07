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Trump, polisilikon ithalatına asgari fiyat ve yüzde 15 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı

Trump, polisilikon ithalatına asgari fiyat ve yüzde 15 gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı
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WASHINGTON, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, güneş panelleri ve yarı iletkenlerde kullanılan kilit bir malzeme olan polisilikondan üretilen ürünlerin ithalatına asgari fiyat uygulaması ve yüzde 15 gümrük vergisi getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

WASHINGTON, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, güneş panelleri ve yarı iletkenlerde kullanılan kilit bir malzeme olan polisilikondan üretilen ürünlerin ithalatına asgari fiyat uygulaması ve yüzde 15 gümrük vergisi getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Beyaz Saray tarafından perşembe günü yayımlanan kararnameye göre, ithal edilen polisilikon için asgari fiyat, kilogram başına 21 ABD doları, polisilikon külçeleri ve plakaları için ise kilogram başına 100 ABD doları olacak. Yeni düzenleme 4 Aralık'ta yürürlüğe girecek.

Trump, ABD Ticaret Bakanlığı'na, ham polisilikon ve ilgili son ürünlerin yurtiçinde üretimine yönelik yatırımları teşvik amaçlı bir program oluşturma talimatı da verdi.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan kısa bilgilendirmeye göre, bu önlemlerle "söz konusu stratejik malları imal eden ABD'li üreticilere eşit rekabet koşulları sağlanması, bu sektörlerin yurtiçine geri dönmesinin teşvik edilmesi ve ABD'nin ulusal güvenliği, savunma sektörü ve savunma sektörüyle ilgili sanayi tabanının korunması" amaçlanıyor.

ABD'nin 2005'te yüzde 50 olan küresel polisilikon üretim kapasitesindeki payının, 2024'te yüzde 2'nin altına gerilediği de ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
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