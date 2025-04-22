Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edeceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Trump'ın Orta Doğu gezisine ilişkin tarihleri bir kez daha teyit etti.

TARİH BELLİ OLDU

Leavitt, Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi ziyaret edeceğini açıkladı ancak ziyaretin detaylarına girmedi.

ABD Başkanı Trump, daha önceki bazı açıklamalarında mayısta Suudi Arabistan'a gideceğini dile getirmişti.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Öte yandan Trump'ın Orta Doğu ziyareti kapsamında Türkiye'ye de gelebileceği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceği belirtilmişti.

Trump'ın Türkiye'ye de gelip gelmeyeceği hala belirsizliğini koruyor.