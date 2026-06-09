Haberler

Başkan Trump: "Abd, İki Hafta İçinde İran Karşısında Tam Zafer İlan Edecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasındaki gerilimin ardından iki hafta içinde İran karşısında 'tam zafer' ilan edeceğini söyledi. Trump, petrol fiyatlarının hızla düşeceğini de belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail'in nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesten bu yana yaşanan en ciddi gerilimi sona erdirme konusunda anlaşmasının ardından, ülkesinin iki hafta içinde İran karşısında "tam zafer" ilan edeceğini söyledi.

Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için düzenlenen telefonla seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Çok sert bir ekiptik ve bence bu mücadeleyi kazanıyoruz. Ancak asıl zaferi, iki hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanmış olacaksınız" dedi.

ABD Başkanı, "Bu tam bir zafer olacak. Çok yakında gerçekleşecek ve petrol fiyatları hızla düşecek" ifadelerini kullandı.

İran ise dün yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik saldırılarını sonlandırdığını duyurmuş, ancak İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürmesi halinde "ezici" bir karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik dışı çocuk yapıp başkasına kaçan kızına canlı yayından böyle seslendi

Evlilik dışı çocuk yapıp başkasına kaçan kızına böyle seslendi
Türk konsolosun başını yakan kumarhane kaçamağı

Bu kaçamağı affetmedi

7,8'lik deprem ülkeyi yerle bir etti! 1500 ev yıkıldı, bilanço her saniye ağırlaşıyor

Taş üstünde taş bırakmayan depremde bilanço ağırlaşıyor
CHP Grup toplantısı öncesi TBMM önünde arbede! İki grup karşı karşıya geldi

TBMM önünde kavga! İki CHP'li grup karşı karşıya geldi
İlyas İlbey'den kötü haber! Kızı dua istedi

Bir dönemin efsanesinden kötü haber! Kızı dua istedi
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı
Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür