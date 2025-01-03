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Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının, gelişmekte olan ülkeler için fırsatlar barındırdığı ve Türkiye'nin bu durumdan kazançlı çıkabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar ve bazı sektör temsilcileri Türkiye'nin Çin pazarının yerini alacağı görüşünde birleşiyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının, gelişmekte olan ülkelerin lehine olabileceği, Türkiye'nin de bu durumdan kazançlı çıkabileceği öngörülüyor.

İKİ SENARYO ÖNE ÇIKIYOR

İş Yatırım Menkul Değerler Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının sanayi sektörüne olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın hangi alanlarda gümrük tarifesi uygulayacağının bu anlamda önemli olduğunu dile getiren Manukyan, Çin ve Avrupa ekseninde iki senaryonun da öne çıktığını söyledi.

"ÇİN PAZARININ YERİNİ ALABİLİRİZ"

Manukyan, yapılan çalışmaların, Trump'ın Avrupa'ya doğrudan gümrük tarifesi uygulaması durumunda, bölgenin büyümesinin yüzde 1 düşebileceğini ifade etti. Kıta'nın büyüme oranının halihazırda yüzde 1 seviyesinde olduğuna işaret eden Manukyan, şunları kaydetti: "Bu büyümenin düşmesi bizim ihracat kalemlerimizi negatif etkileyebilir. Öte yandan Çin'e yönelik, bu ülkeyi sıkıştıracak ve ülkenin önünü kesecek gümrük uygulanırsa, ki açıklamalar daha çok bunu gösteriyor, Türkiye'nin önü açılabilir. Çünkü bu durumda alternatif üretim pazarı Avrupa olacak. Üreten bir ekonomi olduğumuz için Türkiye günün sonunda pozitif etkilenecek. Bazı kalemlerde Çin pazarının yerini alabiliriz."

Trump'ın Ekonomi Politikaları Türkiye'ye Fırsatlar Sunabilir

"ULUSLARARASI PAZARLARDA REKABETİN ZORLAŞACAK"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da Trump'ın seçimi kazanmasıyla ABD'nin gelecekteki mali, parasal ve ticaret politikalarının şekillendiğine ve bunun küresel çapta da yansımaları olacağına dikkati çekti. Yüksek tarifeler ve korumacılık önlemleriyle uluslararası pazarlarda rekabetin zorlaşacağını ve küresel büyümenin ivme kaybedeceğini belirten Ardıç, Trump'ın, başta Çin ve AB olmak üzere, birçok ülkeyle ticari ilişkilerine yönelik sert tutumunun küresel ticarette değişimlere yol açabileceğini söyledi. Ardıç, ABD'nin, özellikle yüksek teknoloji, tıbbi ve yenilenebilir enerji gibi ürünlerde Çin'e karşı rekabetini tekrar kazanmak ve daha üst üretime geçmek için gümrükler ve diğer görünmez engelleri kullanarak, Çin'i baskı altına almaya çalışacağını dile getirdi.

"DIŞ TİCARETE OLUMLU YANSIYABİLİR"

Gelişmekte olan ülkelerden yine tedarik yapılacağını vurgulayan Ardıç, şu değerlendirmede bulundu: "Trump'ın politikaları, faizleri düşürüp harcama ve yatırımları artıracağı için Türkiye gibi gelişen ekonomilerin dış ticaretine olumlu yansıyabilir. ABD'nin Çin'den ithalatını daha fazla sınırlaması, Türkiye için tedarikçi ülke konumu açısından fırsatlar da barındırmaktadır. Öte yandan, ABD'nin bu politikasına diğer ülkelerin de karşılık vermesi ve BRICS blokunun birlikte hareket etmesi halinde küresel ticaretin daralma ihtimali de bulunuyor. Çünkü, korumacı politikalar tüm ülkelere yayıldığı ölçüde, küresel ticaret sekteye uğrayıp, tedarik zinciri bozulabilir. Ancak bunun çok büyük yapısal kırılmalara neden olacağını düşünmüyorum. Küresel ticaretin ve uluslararası ilişkilerin yeniden şekillendiği bu dönemde, Trump'ın politikalarının uzun vadeli etkilerinin nasıl olacağı hala belirsizdir. Ancak izlediği ekonomi modeli, dünya çapında ekonomik ve siyasi dinamiklerin yeniden değerlendirilmesine neden olacaktır."

Trump'ın Ekonomi Politikaları Türkiye'ye Fırsatlar Sunabilir

"TRUMP'IN POLİTİKALARINI POZİTİF GÖRÜYORUZ"

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili Şahin Tin de Trump ve kabinesinin barış, sanayi üretimi ve ticareti önceliklendirdiğini söyledi. Tin, "Trump'ın dünya ve ekonomi üzerindeki politikalarını Türkiye ve sanayiciler için pozitif görüyoruz. Üretim yapılması ve ticaretin dönmesi Türkiye ekonomisi ve iş dünyası için oldukça mühim. Ancak daha da önemlisi, Suriye, Lübnan, Filistin ve Gazze savaşını bitirip şehirlerin yeniden inşa edilmesi, insanlığın yeniden vücut bulmasıyla masum insanların ölmemesidir." dedi.

Trump'ın Ekonomi Politikaları Türkiye'ye Fırsatlar Sunabilir

Trump'ın ekonomi politikaları Türkiye'nin önünü açabilir
Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBayram AKINCI:

biz tüm ihracatı avrupaya yapıyoruz avrupanın ekonomisini zorlayacak faliyetin faturası bize olur boş yapmayın

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Haber YorumlarıBayram AKINCI:

doların değer kazanıp euronun düşmesi yine bizi vurur ham maliyetleri genelde dolar bazlı ithalat ve turizm gelirleri genelde euro bazlı ...

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Menfaati olmayan yere menfaat sağlamaz...

Yorum Beğen2
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