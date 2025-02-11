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Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız

Trump, Gazze'ye çökme planında ısrarcı: Devralacağız ve elimizde tutacağız
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ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinde,"Gazze'yi devralacağız ve orayı elimizde tutacağız" dedi. Trump, ABD'nin Gazze'yi ne şekilde elinde tutacağına yönelik soruya ise "ABD'nin yetkisi altında olacak" diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüşmesinden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına Gazze'yi değerlendirdi. Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesine yönelik planını hatırlatan Trump, Gazze'nin yaşanabilir bir alan olmadığını ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti.

"GAZZE'Yİ DEVRALACAĞIZ VE ELİMİZDE TUTACAĞIZ"

ABD'nin Gazze'yi satın alıp almayacağına ilişkin değerlendirmeler yapan Trump, "Orada satın alınacak bir şey yok. Orayı devralacağız ve elimizde tutacağız. Eninde sonunda Orta Doğu'daki insanlar için pek çok iş imkanı yaratacak bu projeyi hayata geçireceğiz. Burası bence bir elmas olabilir." ifadelerini kullandı. Trump, ABD'nin Gazze'yi ne şekilde elinde tutacağına yönelik soruya ise "ABD'nin yetkisi altında olacak." diye yanıt verdi.

"FİLİSTİNLİLERİN BAŞKA SEÇENEKLERİ YOK"

ABD'nin Gazze'yi "kontrol etmesiyle" Orta Doğu'ya uzun zaman sonra ilk kez istikrarı getirebileceklerini savunan Trump, "Filistinliler ya da şu anda Gazze'de yaşayan insanlar, başka bir yerde güzel bir şekilde ve güven içinde yaşayacaklar." yorumunu yaptı. Trump, Mısır ve Ürdün'den belli bir ölçekte toprak parçası alıp Filistinlilerin buralara yerleştirileceğini ifade ederek, "Filistinliler Gazze Şeridi'nde olmak istemiyorlar ama başka seçenekleri de yok." şeklinde görüşünü dile getirdi.

OTELLER, OFİS BİNALARI VE KONUTLAR İNŞA ETME PLANI

Trump, Gazze planını Mısır'ın kabul edip etmeyeceğine dair, "Yüzde 100 olmasa da yüzde 99 bu sürecin Mısır'la yürütülebileceğini düşünüyorum." dedi. Gazze'yi devraldıktan ve inşa ettikten sonra buranın nasıl değerlendirileceği konusunda ise Trump, "Burayı çok düzgün bir şekilde işleteceğiz. Çok büyük ölçekte, belki de bu alandaki en büyük ölçekte bir ekonomik kalkınmaya sahip olacak. Orada oteller, ofis binaları, konutlar ve diğer şeyler de dahil olmak üzere pek çok iyi şey inşa edeceğiz." şeklinde konuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'ya ilişkin herhangi bir "planın" olup olmadığına ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, gündemlerinin sadece Gazze olduğunu ve Batı Şeria ile ilgili bir durumun olmadığını belirtti.

KRAL ABDULLAH TEMKİNLİ KONUŞTU

Öte yandan Ürdün Kralı Abdullah, Trump'ın Gazze açıklamaları karşısında temkinli ifadeler kullanırken net değerlendirmeler yapmaktan kaçındı. Kral Abdullah, aralarında Suudi Arabistan ve Mısır'ın da olduğu Arap ülkelerinin Filistinliler konusunda herkesin yararına olan bir planın nasıl hayata geçirilebileceği konusunda görüşmeler yapacaklarını ve bu görüşmeleri beklemeleri gerektiğini belirtti.

"MISIRLILARI BEKLEYELİM"

Kral Abdullah, "Mısırlıların görüşlerini ortaya koymalarını bekleyelim." değerlendirmesini yaptı. "Mısır ve Arap ülkelerinin bir planı olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. (Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman tarafından Riyad'daki görüşmelere davet ediliyoruz. Bence asıl mesele, bunun herkes için iyi olacak şekilde nasıl yürütülebileceğidir." diye konuşan Kral Abdullah, bu süreci hem ABD hem Ürdün hem de diğer bölge ülkeleri lehine sonuçlandırmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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