Trump, Gazze'deki Barış Sürecinin İkinci Aşamasını Duyurdu

ABD Başkanı Trump, Gazze ateşkes planında ikinci aşamaya geçildiğini açıklarken gözler Gazze'nin geleceğine çevrildi. Uluslararası hesaplamalara göre yeniden imar 70 milyar dolara mal olacak.İsrail ile Hamas arasında Pazartesi günü gerçekleşen rehine ve tutuklu takasının ardından dikkatler ateşkesin kalıcı olup olmayacağına ve Gazze'nin yeniden imarına çevrildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP), iki yıl süren savaşın ardından Gazze Şeridi'nin, dünya üzerinde en fazla tahribatın olduğu yerlerden biri olduğunu duyurdu. BM, AB ve Dünya Bankası'nın ortak tahminine göre iki milyondan fazla insanın yaşadığı bu kıyı şeridinin yeniden ayağa kaldırılması yaklaşık 70 milyar dolara mal olacak. BMKP Filistin Özel Temsilcisi Jaco Cilliers, bu miktarın 20 milyar dolarlık kısmına önümüzdeki üç yıl içinde, geri kalan 50 milyar dolara ise "önümüzdeki on yıllarda" ihtiyaç duyulacağını bildirdi.

Sene başından bu yana Gazze Şeridi'nde 81 bin ton enkazın, BMKP tarafından kaldırıldığını ve bu enkazın bir kısmının yeniden değerlendirildiğini dile getiren Cilliers, 81 bin ton enkazın, 3 bin 100 kamyon yüküne denk geldiğine işaret ederek bu malzemenin bölgenin yeniden imarında kullanılabileceğini vurguladı.

Ortaya çıkan tüm enkaz temizlenmeden insani yardımları ulaştırmanın mümkün olamayacağını belirten Özel Temsilci, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için bölgeye giriş çıkışlara getirilen tüm kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini ve ancak bu sayede ihtiyaç duyulan ağır iş makineleri, yakıt ve çalışmalar için gerekli maddi desteğin bölgeye götürülebileceğini ifade etti.

Trump: Gazze'deki barış için ikinci aşama başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik planı üzerine inşa edilen ateşkes anlaşması Cuma günü yürürlüğe girmiş, Pazartesi günü de İsrail ve Hamas'ın rehine-tutuklu takasının ardından Mısır'da düzenlenen zirvede ABD, Türkiye, Katar ve Mısır devlet başkanları kalıcı barışa destek için niyet beyanı imzalamıştı.

Atılan bu adımın çatışmaları uzun vadeli olarak durdurup durduramayacağı ise belirsiz. Bundan sonra anlaşmanın detayları üzerinde, ikinci aşamada müzakereler yürütülecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı akşamı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki barış için ikinci aşama başlıyor" ifadesini kullandı. Benzer bir açıklama da Körfez ülkesi Katar'dan geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari, Amerikan Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, bu ikinci aşamaya Şarm el-Şeyh'teki görüşmelerle başlandığını bildirdi.

Güvenliğin görev gücü tarafından sağlanması planı

Romanya'ya resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, burada yaptığı açıklamada, şu an ilk etapta, Gazze Şeridi'nde güvenliği sağlayacak çok uluslu görev gücünün oluşturulması için hukuki bir çerçeve hazırlanması gerektiğini dile getirdi. Bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) onayına ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Wadephul, Konsey üyeleri Pekin ve Moskova ile görüşmelere başlandığını aktardı.

Barış sürecinin başarılı olabilmesi için Hamas'ın silahsızlandırılmasının şart olduğunu vurgulayan Bakan Wadephul, örgütün daha şimdiden iktidarını gönüllü olarak devretmeye sıcak bakmadığının görüldüğünü ifade etti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de, "13 Şubat 2025 tarihi bir gündü, ancak buradan nereye varılacağına dair çalışmalar bugün başlıyor" dedi.

İspanya: Soykırım sorumluları mahkeme önünde hesap vermeli

Bu arada Avrupa Briliği (AB) ülkelerinden, Gazze Savaşı'nın özellikle son dönemlerinde İsrail'i ağır bir dille ve soykırım uygulamakla eleştiren İspanya, işlenen suçların cezasız kalmaması uyarısında bulundu. Ülkesinde yayın yapan radyo kanalı Cadena SER'e konuşan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Barışın unutmak ve cezasızlık anlamına gelemeyeceğini" dile getirerek "Gazze'de işlenen soykırımın ana sorumluları mahkeme önünde hesap vermek zorundadır" dedi.

Madrid diğer yandan, savaş esnasında İsrail'e uygulamaya başladığı silah ambargosunu da devam ettireceğini duyurdu. Filistin devletini resmen tanıyan İspanya'nın başbakanı Sanchez, ülkesinin sadece Gazze'nin yeniden imarında rol oynamak istemediğini, bunun yanında uluslararası bir görev gücüne de katılmayı düşündüklerini açıkladı.

