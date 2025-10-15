Haberler

Trump, Arjantin Devlet Başkanı Milei'yi Destekleyeceğini Açıkladı

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'de yaklaşan milletvekili seçimlerinde mevcut Devlet Başkanı Javier Milei'ye desteğini açıkladı. Trump, Milei'nin ekonomik başarılarına vurgu yaparak, seçimleri kazanacağına inandığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yaklaşan milletvekili seçimlerinde şu anki Devlet Başkanı Javier Milei'yi destekleyeceğini bildirdi.

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Arjantin Devlet Başkanı Milei ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD olarak Arjantin'e hem ekonomik hem de siyasi anlamda destek verdiklerini ve bu desteği sürdüreceklerini vurgulayan Trump, Milei'ye hitaben, "Kariyerin muhteşemdi ve seçimlerle devam edecek. Bu seçimi kazanacaksın. Seni destekleyeceğim." dedi.

Trump, Milei'nin Arjantin'de çok iyi bir iş çıkardığını ve 26 Ekim'de düzenlenecek genel seçimden de başarıyla çıkacağına inandığını ifade etti.

Milei'nin "çok popüler" bir figür haline geldiğini söyleyen Trump, "O, bir dönüm noktasının eşiğinde. Bence gerçekten muazzam bir ekonomik başarının eşiğinde." diye konuştu.

Arjantin'de 26 Ekim'de yapılacak milletvekili seçiminde Temsilciler Meclisi'nin yarısı ve Senato'nun üçte biri yeniden seçilecek.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
