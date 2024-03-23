TRT "Ramazanda Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenledi

TRT, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Ramazanda Bir Filistin Gecesi" etkinliği düzenledi.

TRT İstanbul Ulus Kampüsü'ndeki etkinlikte, ramazan ve Filistin ruhunun yaşatılması, Gazze'deki mazlumlarla empati kurulabilmesi için katılımcılara iftarda simit, yoğurt, hurma ve su ikram edildi.

Programın açılışında konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Ramazan-ı Şerif'i idrak ederken, Gazze'nin ve Filistinlilerin acısını iliklerine kadar hissettiklerini söyledi.

Türkiye'nin kamu yayıncısı sorumluluğuyla gerçekleştirdikleri iftar programında, eli kanlı İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği hudutsuz katliamları bir kez daha haykırmak, unutturmamak ve zulmün sıradanlaştırılmasına izin vermemek için bir arada olduklarını belirten Sobacı, bu kapsamda iki gün sürecek programa, TRT Uluslararası Yayınların Filistin için hazırladığı özel belgeseller, video gösterimleri ve panellerin eşlik edeceğini kaydetti.

"7 Ekim'den bu yana her geçen gün daha da saldırganlaşan İsrail hükümeti, çocuk kanından beslenerek abat olamayacağını eninde sonunda bir gün anlayacak." diyen Sobacı, İsrail'in bugüne kadar Gazze'de 150'ye yakın basın mensubunu katlettiğini aktararak, İsrail'in kasıtlı bir şekilde gazetecileri hedef alarak soykırımın duyurulmasını engelleyebileceği hezeyanına kapıldığını dile getirdi.

Sobacı, "Bizler, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak tüm dünyanın gözü önünde fosfor bombalarıyla, açlıkla, susuzlukla, iletişim olanaklarını yok ederek Gazze'yi nefessiz bırakmaya çalışan İsrail'in, fütursuzca sürdürdüğü katliamlarını sonuna kadar anlatacağız. Batılı hükümetler ve medya organlarının, çarpık, kirli, karanlık ve çıkar odaklı politikaları ve yayınlarına karşın bizler bu program çerçevesinde bugün ve yarın, yayın mecralarımızda her daim Filistin'in onurlu yürüyüşünü ve İsrail'in vahşetini tüm boyutlarıyla anlatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Batı, tüm dünyaya ihraç etmeye çalıştığı sözde insani ve ahlaki değerlerin altında kalmıştır"

Bu bağlamda üç yeni belgeseli daha yayınlayacaklarını ifade eden Sobacı, İsrail'in radikal yerleşimcilerini konu edinen "Kutsal İşgal", Filistin'in güçlü kadınlarının hikayesini anlatan "Sevgili" ve Filistin'in direniş şiirlerine ilişkin "Özgür Kelimeler" belgesellerinin ekranlara geleceğini bildirdi.

Sobacı, dünyayı yaşanan trajediye tanık etme, her insana tanıklık sorumluluğunu yükleme gayesinde olduklarını belirterek, "7 Ekim'den bu yana bir kez daha gördük ki Batı, tüm dünyaya ihraç etmeye çalıştığı sözde insani ve ahlaki değerlerin altında kalmıştır. Basın özgürlüğünün ise Batı'nın özgürlüğünden başka bir şey ifade etmediği çok açık bir şekilde kanıtlanmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." ifadesinin, 8 milyarın hakkını gözeten bir gelecek inşasının yegane temeli olduğunu vurgulayan Sobacı, Türkiye'nin gücünü, imkanını, teknolojisini, iradesini, sözünü ve eylemini her daim mazlumdan ve haklıdan yana kullandığını, kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

"Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine Türkiye büyük destek veriyor"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve sivil toplum örgütlerine Gazze'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "İsrail'in saldırılarında Gazze'de yaralanan vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirip hastanelerde tedavi ettirdiğiniz için şükran borçluyuz. Filistin halkının bağımsızlık mücadelesine Türkiye büyük destek veriyor. Bu duruşunuzdan dolayı Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı bugüne kadar binden fazla karar aldığına işaret eden Mustafa, işgalci İsrail'in bu kararların bir tanesine dahi uymadığına dikkati çekerek, "İsrail, sanki uluslararası hukukun üstünde, hesap vermeye tabi olmayan bir devletmiş gibi davranıyor." diye konuştu.

Mustafa, TRT'ye böyle bir program düzenlediği için de şükranlarını sunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Direnmeye ve hayatımızı feda etmeye değer bir şey var. Özgürlük ve onur... Biz geri çekilmeyeceğiz, umutsuzluğa kapılmayacağız. Dünyadaki tüm özgür ve onurlu insanlar haklı davamızı desteklediği için yalnız olmadığımızı çok iyi anlıyoruz. Başkenti Kudüs olan Filistin devleti özgür ve bağımsız olana kadar o topraklarda kalacağız."

Konuşmaların ardından TRT tarafından yapım çalışmaları süren belgesellerin fragmanları gösterildi.

Programın sonunda, TRT Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler Bölümü'nden ödüllü yönetmen Ensar Altay'ın, Gazze'yi sanatsal bir bakış açısıyla ele aldığı belgesel çalışması "Şahit" izleyicilere sunuldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca "Tek Kurtulan" ve "Dijital İşgal" belgeselleri seyircilerle buluştu. Program kapsamında yarın da "Rafah: Tekinsiz Sığınak", "Dijital İşgal", "Siyonizm: Bir Devlet Yaratmak" ve "Şahit" belgeselleri gösterilecek.