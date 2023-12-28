Trakya Kariyer Fuarı'nda İş İnsanları Öğrencilerle Buluştu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin desteğiyle Trakya Üniversitesinin (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Trakya Kariyer Fuarı'na katılan iş insanları, öğrencilerle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın son gününde, alanlarında Türkiye'nin önde gelen firmalarının yönetim kurulu başkanları öğrencilerle buluştu.

Şirketlerin kuruluş hikayesini anlatan iş insanları, öğrencilerin sorularını yanıtlayıp kariyer hedefleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Çebi Karahan, teknolojinin ilerlemesiyle iş yaşamının değiştiğini söyledi.

Dijital çağın yaşandığını belirten Karahan, çağın gereklerine uygun iş modelleri ve departmanlar kurulduğunu ifade etti.

Dijital dönüşümle ticaretin yapısının değiştiğine dikkati çeken Karahan, "Dünyada ticarette sınırlar çoktan kalktı. Gümrük verginin ödediğin sürece her ülkeye malını gönderebiliyorsun. Teknoloji de çok hızlı geliştiği için her şey çok hızlı dijitalleşiyor. Türkiye'de ürettiğin bir ürünü diğer ülkelere gönderebilmen için bu sistemin içinde olman gerekiyor. Dijital çağın gerekliliklerini yakalaman gerekiyor." diye konuştu.

Karahan, öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri, yazılım ve yapay zeka alanında kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Salcano Bisiklet Yönetim Kurulu Başkanı Salih Akgün, ETİ Şirket Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Firuzhan Kanatlı ve Volta Motor kurucusu Mustafa İnci de fuarda konuşma yaptı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, konuşmaların ardından konuşmacılara hediye takdim etti.

Vali Sezer, öğrencilerle bilgi paylaşımında bulunan katılımcılara teşekkür etti.

İş insanlarının öğrencilere önemli bilgiler verdiğini belirten Sezer, "Tüm konuşmacılarımız ülkemizde örnek fabrikalar kurmuş, ülkemizin gurur duyduğu markalar oluşturmuşlar. Ülkemiz adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Buradan bir ders çıkartmamız gerekiyor. Hepsinin hayat hikayesi zorluklarla başlıyor ve emekle devam ediyor. Çalışmak her şeyin başlangıcı. Samimiyet ve dürüstlük başlangıcın devamını sağlayan yegane unsur." dedi.