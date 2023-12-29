Trakya Kalkınma Ajansı ve Ticaret Borsası, Kırklareli köftesi ve Karahıdır kirazı için markalaşma çalışması başlattı

Trakya Kalkınma Ajansı ile Ticaret Borsası, "Kırklareli köftesi" ile "Karahıdır kirazı"nın markalaşması için çalışma başlattı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Kırklareli Borsa Başkanı Turhan Altıntel, borsada düzenlenen programda işbirliği protokolü imzaladı.

Altıntel, yaptığı konuşmada köfte ve kirazın coğrafi işaret almasını hedeflediklerini söyledi.

Coğrafi işaretli ürünlerin kente katma değer sağladığını ifade eden Altıntel, "Köfte ve kirazın tescil edilmesiyle ürünler hem korunacak hem de bozulmadan gelecek kuşaklara aktarılacak, bölgenin ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sunacak." dedi.

Protokol kapsamında gerekli çalışmaların ardından Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılacak.