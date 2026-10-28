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Trakya'dan eylülde 343 milyon 934 bin dolarlık ihracat yapıldı

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TÜİK'in eylül ayı dış ticaret istatistiklerine göre Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan toplam 343 milyon 934 bin dolarlık ihracat yapıldı. İhracatın 314 milyon 710 bin doları Tekirdağ'dan gerçekleşirken bölgede 236 milyon 770 bin dolarlık ithalat kaydedildi.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'dan geçen ay 343 milyon 934 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ait genel ticaret sistemine göre dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül ayında Trakya bölgesinde en çok ihracat 314 milyon 710 bin dolar ile Tekirdağ'dan yapıldı. Kırklareli'nden 18 milyon 80 bin dolar, Edirne'den ise 11 milyon 144 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bölgeden 236 milyon 770 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Tekirdağ'da en fazla ihracat demir ve demir dışı metaller sektöründen, Kırklareli ve Edirne'de ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründen yapıldı.

Kırklareli ve Edirne'den en çok ürün Bulgaristan'a, Tekirdağ'dan da Almanya'ya gönderildi.

Kaynak: AA
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