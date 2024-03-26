Üye Girişi
Haberler

Trakya'da Artan Tırtıl Popülasyonu Çam Ağaçlarının Kurumasına Yol Açıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da son yıllarda artan tırtıl popülasyonu, çam ağaçlarının kurumasına yol açıyor.

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her alanda hissedilmeye başlandığını söyledi.

İklim değişikliğine bağlı olarak Türkiye'de yaz aylarının çok sıcak, kış aylarının da ılıman geçmeye başladığını dile getiren Tan, sıcaklık ve kuraklığın tarımsal faaliyetler dışında tüm ekosistemi etkilediğinin altını çizdi.

Tan, iklim değişikliğinin tarımda zararlılarla mücadeleyi zorlaştırdığını belirterek, özellikle Trakya'da orman zararlısı çam kese böceği popülasyonundaki artışa değindi.

Kızılçam ağaçlarının dallarına yaptıkları pamuksu yuvalarda çoğalan tırtıl türünün ağacın yeşil yapraklarıyla beslendiğini anlatan Tan, tırtılların gelişimini durdurduğu ağaçların yapraklarını sarartıp kurumasına neden olduğunu belirtti.

Marmara Bölgesi'nde özellikle son yıllarda çam ağaçlarındaki tırtıl popülasyonunda büyük artış olduğunu ifade eden Tan, sözlerine şöyle devam etti:

"Çam ağaçları üzerindeki tırtıl yuvalarını her yerde görmek mümkün, bu artış kış aylarının ılıman geçmesinden kaynaklanıyor. Zararlı böcek larvaları soğuk geçen kış aylarında belirli oranda ölürler ancak kış aylarında düşük sıcaklık yaşanmazsa zararlı popülasyonu artış gösterir. Nitekim son birkaç yıldır Trakya'da uzun ve soğuk geçen bir kış periyodu yaşanmadı. Zaten meteorolojik veriler dünyada son 255 yılın en sıcak şubat ayını yaşadığımızı bildiriyor. Ilıman geçen kış periyodu çam kese böceği popülasyonunun artmasına yol açıyor. Bundan dolayı bölgemizde çam ağaçlarının ölümü ciddi boyutlara ulaştı. Bu duruma mutlaka önlem alınması gerekiyor. Aksi takdirde yıllarca verilen emekler sonucunda büyütülmüş olan çam ağaçlarını büyük oranda kaybetmiş olacağız."

Sorun biyolojik mücadeleyle çözülebilir

Tan, ilkbahar başlangıcıyla tırtıllar uyanmadan uygun şekilde yapılacak ilaçlamayla ya da fiziksel ve biyolojik mücadele yöntemleriyle sorunun çözülebileceğini söyledi.

Ağaçlık alanda yapılacak ilaçlamanın faydalı böceklerin de ölmesine yol açacağını ifade eden Tan, "Küçük alanlarda ağaçlar üzerindeki pamuksu yuvaların tırtıllar uyanmadan toplanarak imha edilmesi pratik bir yöntemdir. Bu böceklerle beslenen avcı böcekler ve kuş türlerinin çoğaltılması da etkili yöntemlerden birisidir." dedi.

Tan, tırtılların ağaçlarda kötü bir görüntüye neden olduğunu, yoğun ve arka arkaya birkaç sene devam eden tahribatın ağacı zayıf düşürerek diğer zararlıların gelmesine de zemin hazırladığını söyledi.

Yetkililerin mutlaka bu tırtıl türüne karşı önlem alması gerektiğini vurgulayan Tan, önlem alınmadığı takdirde ormanlarda büyük tahribatlar görülebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım Çevre Doğa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Semih Vuruş kimdir? Zafer Partisi Düzce- Merkez Belediye Başkan adayı Semih Vuruş kaç yaşında, nereli? Faruk Kemal Konca kimdir? Zafer Partisi Düzce- Yığılca Belediye Başkan adayı Faruk Kemal Konca kaç yaşında, nereli? Kadir Kantemür kimdir? Zafer Partisi Düzce- Kaynaşlı Belediye Başkan adayı Kadir Kantemür kaç yaşında, nereli? Abdullah Rıdvan Eroğlu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gümüşova Belediye Başkan adayı Abdullah Rıdvan Eroğlu kaç yaşında, nereli? Aytaç Durdu kimdir? Zafer Partisi Düzce- Gölyaka Belediye Başkan adayı Aytaç Durdu kaç yaşında, nereli? Hacire Aydemir kimdir? Zafer Partisi Düzce- Çilimli Belediye Başkan adayı Hacire Aydemir kaç yaşında, nereli? Abdulvahap Göçer: CHP Malatya Yazıhan Belediye Başkan Adayı Kimdir? Yusuf Can Dertli kimdir? Zafer Partisi Düzce- Cumayeri Belediye Başkan adayı Yusuf Can Dertli kaç yaşında, nereli? Salih Çiçek kimdir? CHP Malatya Kale Belediye Başkan Adayı Salih Çiçek Kaç yaşında, nereli? Kamil Kaval kimdir? Zafer Partisi Düzce- Akçakoca Belediye Başkan adayı Kamil Kaval kaç yaşında, nereli? Buse Terim boşanıyor mu? Buse Terim 10 yıllık eşinden boşanıyor mu? Batuhan Emre Atamer kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Kurşunlu Belediye Başkan adayı Batuhan Emre Atamer Batuhan Emre Atamer kaç yaşında, nereli? Yaşar Karakuş kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Korgun Belediye Başkan adayı Yaşar Karakuş kaç yaşında, nereli? İsa Koç kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Ilgaz Belediye Başkan adayı İsa Koç kaç yaşında, nereli? Emre İzzet Akbulut kimdir? Zafer Partisi Çankırı- Eldivan Belediye Başkan adayı Emre İzzet Akbulut kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title