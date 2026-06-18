Çikolata atölyesinde liselilerin 'tatlı' hayali

TRABZON Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) öncülüğünde 4 yıl önce kurulan, ' Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi'nde çikolata üretimi ve eğitimi sürdüren öğrenciler, kendi markalarını oluşturmanın hayalini kuruyor. Geleceğin çikolata ustaları olarak sektöre hazırlanan liseliler, Trabzon fındığını, çikolatayla taçlandırarak kenti Brüksel ve Lüksemburg gibi küresel çikolata destinasyonu yapmayı hedefliyor.

Trabzon fındığı, meslek liseli gençlerin elinde dünya markası olmaya hazırlanıyor. Kentte 4 yıl önce Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında kurulan Çikolata Üretim ve Eğitim Atölyesi'nde öğrenciler, üretim ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor. Atölyede düzenlenen workshop etkinlikleriyle usta eğitmenler eşliğinde öğrenciler, hem çikolata üretimini öğreniyor hem de sektöre hazırlanıyor.

'Trabzon'da fındık var, çikolata da olsun' mottosuyla yola çıkılarak kurulan atölye, gençlere hem staj hem de kendi markalarını yaratma fırsatı sunuyor. Ürettikleri 'Hisariçi' adı verilen çikolataları ilgi odağı olan öğrenciler, Trabzon fındığını çikolatayla taçlandırarak, kenti Brüksel ve Lüksemburg gibi küresel çikolata destinasyonu haline getirmeyi hayal ediyor. Özenle hazırlanan paketin yanı sıra kilogram usulü de satışa sunulan çikolatalar, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerden de rağbet görüyor.

'ÖĞRENCİLER İŞ SAHİBİ OLACAK TECRÜBEYİ EDİNİYOR'

TTSO Başkanı Erkut Çelebi, atölyeye gelen öğrencilerin çikolata üretimini öğrenip meslek sahibi olduklarını belirterek, "Meslek Anadolu Lisesi'ndeki stajyer öğrencilerimize önce çikolata üretimini öğretip, daha sonra da çikolata üretimi yapan firmalarda istihdamlarını yaratma amacıyla atölyemizi kurduk. Çikolata üretimi yapmak isteyen, sektörde yer almak isteyenler geliyor ve öğrenim görüyorlar. Hem stajlarını yapmış hem de meslek öğrenmiş oluyorlar. İleride bu işi yapacaklarsa kendileri için bir istihdam yaratmış oluyorlar. İş yeri açacak ya da iş sahibi olabilecek tecrübeyi edinmiş oluyorlar" dedi.

Çelebi, turistlerin Trabzon'a çikolata almak için gelmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Burada çok öğrenci yetiştirdik. Öğrenciler şimdi piyasada çalışıyorlar. 'Trabzon'da fındık var, çikolata da olsun' dedik. Bu durumu yaygınlaştırmak istediğimiz için bu işi yapabilecek ustalar yaratmaya çalışıyoruz. Gelen turistlere 'Trabzon Çikolatası' ya da Trabzon'da üretilen çikolatayı da tattırmak istiyoruz. Farklı lezzetlerde de çikolata üretimi yapılıyor. İnşallah ileride bizler de Lüksemburg, Brüksel'deki gibi çikolata dünyasını Trabzon'a taşımaya çalışacağız. İnsanların Trabzon'a çikolata almak için gelmesini de hedefliyoruz. Gastronomiyi de burada geliştirmek istiyoruz. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. 'Çok lezzetli, Trabzon'da mı üretiliyor' diye soruyorlar. Ben 10 yıl sonra Trabzon çikolatasının Türkiye'de bir marka olacağını düşünüyorum. Çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

'ÇİKOLATANIN NASIL İŞLENDİĞİNİ ANLATIYORUZ'

Atölye çalışanı Havva Çavuş, gelen öğrencilere çikolata yapımı hakkında bilgi verdiğini belirterek, "Bize talepte bulunan tüm okullara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle kız meslek liselerinden gelen stajyer öğrencilerimiz geliyor. Kendi branşlarında belli ders dönemlerinde eğitim alıyorlar. Çikolata yapımını gösteriyor, nasıl işlendiğini anlatıyoruz. Eğlenceli etkinlerimiz oluyor. Yaptığımız çikolataların tadına bakıyoruz. Pasta çeşitlerinin içerisindeki çikolatalara da ilgi duyuluyor. Çok fazla dolgu çeşidimiz var. Kendi dolgu çikolatasını denemek, üretmek isteyen öğrencilerimiz oluyor" diye konuştu.

Meslek lisesi öğrencilerinden Zümrüt Elmalı, çikolata yapmayı sevdiğini ifade ederek, "Okulumuzda böyle imkanlar olmadığı için makineleri görüp, izleyerek öğrenmeye geldik. Çikolata yapmayı hepimiz çok seviyoruz. Bu bölümün iş olanaklarını da biliyoruz. Severek yapıyoruz ve isteyerek geldik" dedi.

Öğrencilerden Zeynep Sude Akyasan, atölyede mesleği detaylı öğrenebildiğini belirterek, "Bugün buraya çikolatayla ilgili bilgileri öğrenmeye geldik. Aslında Trabzon'da böyle bir yer olduğunu ilk kez gördük. Çikolataları denemeye, üretmeye ve öğrenmeye geldik. Trabzon'da ilk kez böyle bir yere geldim. İş imkanlarının açık olduğu, mesleğin daha açıkça görülebildiği bir yer" ifadelerini kullandı.

'MARKAMI OLUŞTURMAK İSTİYORUM'

Ela Özdemir de kendi çikolata markasını oluşturabilmek adına workshoplara katıldığını söyleyerek, "İleride kendime çikolata dükkanı açmak istiyorum. Buraya da daha ayrıntılı bir şekilde öğrenmeye geldim. Kendi iş imkanımı ve markamı oluşturmak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı