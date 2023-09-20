Trabzon'un Of ilçesinde cami temeli atıldı
Trabzon'un Of ilçesinde Çaltılı Mahallesi'nde inşa edilecek caminin temel atma töreni düzenlendi. Törene Of Kaymakamı, İl Müftüsü ve diğer ilçe yetkilileri katıldı. Cami inşaatının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
Trabzon'un Of ilçesinde cami temeli törenle atıldı.
Çaltılı Mahallesi'nde inşa edilecek caminin temel atma törenine, Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, İl Müftüsü Selami Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz ve Çaltılı Mahallesi Muhtarı Seyfi Mete katıldı.
Kaymakam Demirer, cami inşaatının en kısa sürede tamamlanmasının planlandığını belirterek, açılışın da aynı coşkuyla yapılmasını ümit ettiğini söyledi.
İl Müftüsü Aydın'ın dua ettiği tören, temele harç dökülmesi ve ikramla tamamlandı.