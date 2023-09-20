Trabzon'un Of ilçesinde cami temeli atıldı

Trabzon'un Of ilçesinde Çaltılı Mahallesi'nde inşa edilecek caminin temel atma töreni düzenlendi. Törene Of Kaymakamı, İl Müftüsü ve diğer ilçe yetkilileri katıldı. Cami inşaatının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.