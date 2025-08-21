Trabzon, Turizm Çeşitliliğini Artırmak İçin Harekete Geçti

Türkiye'nin kültür, tarih ve doğa turizminde öne çıkan illerinden Trabzon'da, son yıllarda farklı ülkelerden kente düzenlenen direkt uçak seferleri ve çeşitli organizasyonlarla turist çeşitliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı sıra deniz, yayla ve dağ turizmine yönelik pek çok alternatifler sunan Trabzon, bölgede yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Genellikle Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra bu yıl mayıs ayında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten başlatılan uçak seferleri ve Çin ile gerçekleştirilen temaslarla turist çeşitliliği ve sayısının artırılmasına yönelik faaliyetler yürütülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve sektör paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Erdoğan, Taşkent'ten direk uçuşların başlamasıyla kente Türk cumhuriyetlerinden gelen ziyaretçilerin ağırlıklı olarak hissedildiğini ifade etti.

Çin'de bir süre önce şehrin tanıtımına yönelik temaslarda bulunduklarını aktaran Erdoğan, "Trabzon'da hem Çin hem de Özbek vatandaşlarımızı göreceğiz." dedi.

Erdoğan, şehirde konaklamaya yönelik 35 bin yatağa ulaşıldığına değinerek, şöyle devam etti:

"Ülkelerden direk uçakların gelmesiyle turizmde çeşitliliğimizi artıracağız. Çin, ülkemizde 500 bin ziyaretçiyle Kapadokya, İstanbul ve Denizli'ye gidiyor. Bizim de yaptığımız etkili çalışmalar sonucunda Trabzon turunun da eklenme talebini de ileterek çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu hedefimize ulaşacağız."

Uzak Doğu ülkelerinden de Trabzon'a ilgi gösterildiği bilgisini veren Erdoğan, "Geçmişte küçük rakamlar da olsa vardı ama etkili bir tanıtım sonucu artmaya başladı. Bir süre önce Japon seyahat acentelerini ilimizde ağırladık. Bakanlığımızın destekleriyle ve hedef pazar ülkelerimizde yapacağımız etkili tanıtımlarla ilimizi en iyi şekilde tanıtmak istiyoruz. Turizm çeşitliliğini artırarak tüm dünya ülkelerinin ve yaz sezonunun bitmesiyle de sonbahar ile kış sezonunun dolu geçmesi için mücadelemizi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2024'te Uzak Doğu ülkelerinden 2 bin 854 ziyaretçinin, bu yılın 7 aylık döneminde ise en fazla Çin'den olmak üzere 1908 turistin şehirde konakladığını sözlerine ekledi.

Çinli seyahat acenteleri Trabzon'a gelecek

Trabzon Turizm İşletmeleri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Çavga da Çin'de yaptıkları girişimler sonucunda bir süre önce ilk ziyaretçi grubunun şehre geldiğini belirtti.

Çin pazarının önemine değinen Çavga, "Çin için bizim en önemli materyalimiz İpek Yolu üzerinde oluşumuz. Önümüzdeki günlerde de Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve İl Turizm Müdürlüğünün desteğiyle Çin'den 10 seyahat acentesini ilimizde ağırlayacağız. Bölgemizi gezdirip, Çin pazarına yönelik çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Çinli turistleri ekim ve şubat aylarında bölgede misafir etmeyi planladıklarını aktaran Çavga, "Trabzon'un otel, araç ve restoran altyapıları çok uygun. Tek eksiğimiz turist, inşallah onu da bu yıldan itibaren şehrimizde görmeye başlayacağız." dedi.

Özbek turistler Trabzon'dan memnun kaldı

Özbekistan'dan ailesiyle Trabzon'a gelen Galib Parmonov ise şehre ilk defa geldiğini, denizi ve doğayı çok beğendiğini belirterek, şehri herkesin görmesi tavsiyesinde bulundu.

Muradcan Turgunov da şehir turu kapsamında Atatürk Köşkü'nü ziyaret ettiklerini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün ömrü boyunca milleti için mücadele eden bir lider olduğunu, onun konakladığı köşkü görmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Turgonov, eşi ve torunuyla birlikte geldikleri kenti çok beğendiklerini dile getirerek, bölgedeki çeşitli turizm mekanlarını da gezeceklerini kaydetti.