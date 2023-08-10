Trabzon Şehidi Eren Bülbül Espiye'de Dualarla Anıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında şehit edilen Eren Bülbül, Espiye'de düzenlenen programla dualarla anıldı. İlçe Müftülüğünce Ulu Cami'de gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu. İlçe Müftüsü Osman Gülbe, tüm şehitlerin mekanının cennet olmasını diledi.

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül, Espiye'de dualarla anıldı.

İlçe Müftülüğünce Ulu Cami'de organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu.

Dua eden İlçe Müftüsü Osman Gülbe, "Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, Allah onlardan binlerce kez razı olsun." dedi.