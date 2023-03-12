Trabzon Of'ta örtü yangını (2)

LODOSUN ETKİSİYLE BÜYÜDÜTrabzon'un Of ilçesinde mezrada çıkan örtü yangını, lodosun da etkisiyle geniş alana yayıldı.

LODOSUN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Trabzon'un Of ilçesinde mezrada çıkan örtü yangını, lodosun da etkisiyle geniş alana yayıldı. İlk yangının çıktığı Kıyıboyu'ndan Kıyıcık Mahallesi'ne sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Dik ve engebeli arazide yol olmaması nedeniyle müdahalede güçlük yaşayan ekiplerin, bölgede evlere yakın noktalardaki yangını kontrol altına aldıkları belirtildi.

Yaşar FALCI/OF (Trabzon), -