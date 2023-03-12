Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon Of'ta örtü yangını (2)

Güncel Haberler

Trabzon Of'ta örtü yangını (2)

LODOSUN ETKİSİYLE BÜYÜDÜTrabzon'un Of ilçesinde mezrada çıkan örtü yangını, lodosun da etkisiyle geniş alana yayıldı.

LODOSUN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Trabzon'un Of ilçesinde mezrada çıkan örtü yangını, lodosun da etkisiyle geniş alana yayıldı. İlk yangının çıktığı Kıyıboyu'ndan Kıyıcık Mahallesi'ne sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Dik ve engebeli arazide yol olmaması nedeniyle müdahalede güçlük yaşayan ekiplerin, bölgede evlere yakın noktalardaki yangını kontrol altına aldıkları belirtildi.

Yaşar FALCI/OF (Trabzon), -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trabzon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title