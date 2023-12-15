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Trabzon Havalimanı'nda Pist Onarım ve Bakım Çalışması

15 Aralık 2023 13:27 Güncelleme: 13:28 Abone Ol

Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen pist onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle seferler durduruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici inşaat firması tarafından yapılan çalışmaların ardından seferlerin saat 16.00'da yeniden başlaması planlanıyor.