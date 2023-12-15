Üye Girişi
Haberler

Trabzon Havalimanı'nda Pist Onarım ve Bakım Çalışması

Güncelleme:
Abone Ol

Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen pist onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle seferler durduruldu. Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici inşaat firması tarafından yapılan çalışmaların ardından seferlerin saat 16.00'da yeniden başlaması planlanıyor.

Trabzon Havalimanı'nda pist onarım ve bakım çalışması yapılıyor.

Sabah gerçekleştirilen uçuşların ardından, havalimanında seferler karşılıklı olarak durduruldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması, pistte çalışmalarına başladı. Ekiplerin, pistin iki noktasında çalışma yaptığı görüldü.

Pistteki bakım ve onarım çalışmalarının ardından havalimanında seferlerin saat 16.00'da yeniden başlaması planlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Karayolları Genel Müdürlüğü Ulaşım Havacılık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title