Trabzon gündem haberleri... Trabzon'da sobaya gizlenen uyuşturucu ele geçirildi Güncel Haberler Trabzon haberine göre Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Trabzon'un Araklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, uyuşturucu imal etmek için kenevir yetiştirildiği ve yüklü miktarda esrar bulunduğu istihbaratı üzerine Araklı'ya bağlı Yeşilköy ve Yiğitözü mahallelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi. Narkotik arama köpeği "Yatkın"ın da katıldığı aramalarda, sobaya gizlenmiş 1 kilo 456 gram kubar esrar, 36 kök Hint keneviri ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç. (53) ve E.Y'nin (28) jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik Narkotik Trabzon Güncel Haberler

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