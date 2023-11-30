Trabzon'daki fırtınada dalgalara kapılan 2 lise öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde, dört gün önce dalgalara kapılarak kaybolan 2 öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, 27 Kasım'da, fırtına sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık (16) ile Uğurcan Korkmaz'ı (15) arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah yeniden başlandı.

Aramaların dördüncü günündeki çalışmalarda, Trabzon ve Erzurum AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, Jandarma Arama Kurtarma, Beşikdüzü Emniyet Müdürlüğü, Sürmene Arama Kurtarma ve Yardım Derneği ile Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneğinden 27'si dalgıç 90 personel görev aldı.

Helikopter, gemi, 2 bot, 15 araç, 2 sonar cihazı ve dronla destek verilen çalışmaları, öğrencilerin yakınları da sahilde takip etti.

Sürmene Arama-Kurtarma Derneği (SÜR-AK) gönüllülerince kıyıda yürütülen arama çalışmalarında, olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta Vakfıkebir ilçesi yakınlarında, öğrencilerden birine ait olduğu değerlendirilen ve bir kısma kuma gömülü mont bulundu.

Mont içerisinde cep telefonu, kalem, 10 lira ve yedikten sonra doğaya atılmamış kek poşeti çıktı.

Bulunan eşyaların kime ait olduğu araştırılıyor.