Trabzon'da turist sayısı yüzde 43 arttı

TRABZON'da, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yöneticilerinin de katılımıyla 'Turizm Çalıştayı' düzenlendi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, "2022 yılında 392 bin 943 olan yabancı turist sayısı yüzde 66 artarak 652 bin 713'e ulaştı. 2022 yılında 404 bin 30 olan yerli turist sayısı yüzde 20 artarak 486 bin 30'a çıktı. 2022 yılında 796 bin 973 olan toplam turist sayısı da 1 milyon 138 bin 743 oldu. Genel ortalamada yüzde 43'lük bir artış söz konusu oldu" dedi.

Trabzon'da, Vali Aziz Yıldırım yönetiminde 'Turizm Çalıştayı' düzenlendi. Turizm sektörünün 2023 yılı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıya Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Esra Zincirkıran Aydın, TGA Destinasyon Direktörü Mehmet Aydın Demir, Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Onur Gözet, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Emniyet Müdürü Murat Esentürk, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

'TURİST SAYISI YÜZDE 43 ARTTI'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Kültür Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'da 2023 yılında gerçekleşen turizm faaliyetlerinde artış yaşandığını belirterek güncel verileri paylaştı. Ocak ve eylül ayları arasında konaklama, turist sayısı, turizm belgeli işletmeler ve seyahat acente sayılarında artış olduğunu açıklayan İl Müdürü Erdoğan, "İlçelere göre yatak sayısı 8 bin 93 ile en fazla Ortahisar'da bulunuyor, Akçaabat ikinci, Çaykara üçüncü sırada yer alıyor. Turizm işletme belgeli tesisler 2022 yılında yüzde 10 artarak 103'e çıktı. 2022 yılında 392 bin 943 olan yabancı turist sayısı yüzde 66 artarak 652 bin 713'e ulaştı. 2022 yılında 404 bin 30 olan yerli turist sayısı yüzde 20 artarak 486 bin 30'a çıktı. 2022 yılında 796 bin 973 olan toplam turist sayısı da 1 milyon 138 bin 743 oldu. Genel ortalamada yüzde 43'lük bir artış söz konusu oldu" dedi.

'UZUNGÖL VE SÜMELA'YA ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI'

Erdoğan, ilk 9 aylık dönemde Sümela Manastırı ve Uzungöl'e gelen ziyaretçi sayısının arttığını belirterek, "Toplamda 402 bin 718 kişi manastırı ziyaret etti. 2022 yılının ilk 9 ayında bu sayı 289 bin 297 idi. Uzungöl'de ise geçen yıla oranla yüzde 5 artış devam etmekte. Bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 140 bin 377 kişi Uzungöl'ü ziyaret etti. Kruvaziyer turizminde ise 2023 yılında bugüne kadar 12 sefer düzenlenip, 8 bin 396 misafir ağırlandı" diye konuştu.

'TÜM TÜRKLERİ İTHAM EDEN PAYLAŞIMLAR VAR'

Erdoğan'ın konuşması sonrası söz alan TGA Genel Müdür Yardımcısı Esra Zincirkıran Aydın, son zamanlarda Körfez ülkelerinden birtakım olumsuz yansımalarla karşılaştıklarını söyledi. TGA olarak hazırladıkları raporu paylaşan Aydın, "Bazı kilit kelimeleri aratınca Türkiye'yle ilintili olarak toplam 1800 habere rastladık. 305 video varmış, 1 milyon 700 bin kere izlenmiş. 1 Ağustos ve 27 Eylül tarihleri arasında 216 bin 325 farklı kullanıcı tarafından toplamda 876 bin tweet atılmış ve bunların yüzde 90'dan fazlası negatif. Belli bölgeleri değil maalesef tüm Türkleri itham eden paylaşımlar var. Bu paylaşımların yüzde 32'si orijinal içerik, yüzde 68'i retweet şeklinde oldu. Paylaşımlarda ırkçılık, araplar, düşmanlık ve saldırı gibi olumsuz kelimeler öne çıkıyor. Yaşanan olayın toplum içinde ırkçılık ve düşmanlıkla ele alındığını ve bu olumsuz duygusal tepkilerin sosyal medya aracılığıyla yayıldığını gösteriyor. Biz bununla ilgili bu dönemde özellikle Körfez ülkelerindeki paydaşlarla toplantılar yaptık. Körfez ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilikleriyle irtibatta bulunduk. Araplara karşı olduğu söylenen birtakım algıyı nasıl değiştirebiliriz, olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek, bunu bütün münferit olayları genele yaymak konusunda bunun önüne geçebiliriz bunları görüştük" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN TRABZON'A FAYDALI OLABİLMEK'

Konuşmaların ardından Vali Aziz Yıldırım yönetiminde çalıştayın oturumuna geçildi. Konuşma yapan Vali Yıldırım, "Bu toplantı Trabzon'umuza çok gerekliydi. Bunları seri halde belki birkaç defa daha yapmak durumunda kalacağız. Belki de katılımcıları değiştirerek. Önemli olan Trabzon'umuza faydalı olabilmek. Trabzon'umuzun ve Türkiye'mizin turizm hareketliliğini ve gelirlerini artırabilmek. Bu sayede bütün dünyada tanınan bir Türkiye ve Trabzon elde edebilmek" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından çalıştay basına kapalı olarak devam etti.