Trabzon'da pandemi sonrası ilk şenlik coşkusu - Haberler

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Trabzon'da pandemi sonrası ilk şenlik coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Muhammet Kaçar - Güncel
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Trabzon'da pandemi sonrası ilk şenlik coşkusu

TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Şenliği düzenlendi.

ŞALPAZARI, TRABZON (DHA) -  TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Şenliği düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir yapılamayan şenlikte buluşanlar, doyasıya horon oynadı.

Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir yapılamayan yayla şenlikleri normalleşmenin ardından yeniden başladı. Bölgede uzun bir aradan sonra ilk şenlik, Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde gerçekleştirildi. Acısu Hıdırellez Kültür ve Bahar Şenliği'ne yaklaşık 7 bin kişi katıldı. Yöresel kıyafetli kadınların büyük ilgi gördüğü şenlik, yerel sanatçıların söylediği Karadeniz türküleri eşliğinde el ele tutuşarak oynanan horonlarla devam etti. Bazı kadınlar ise sırtlarında bebekleri ile şenlik alanına geldi. Şenlik kapsamında alanda oluşturulan stantlarda da yayla göçü, yöresel halk oyunları ve el sanatlarının yanı sıra yöreye özgü yemek kültürleri de tanıtıldı.Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız da pandemi sonrası düzenledikleri ilk şenlikte binlerce kişinin bir araya geldiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.


Demirören Haber Ajansı / Muhammet Kaçar - Güncel

Hıdırellez, Karadeniz, Şalpazarı, Trabzon, Güncel, Haberler

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