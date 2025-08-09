Trabzon'da Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali Başladı

Trabzon'da Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali Başladı
Ortahisar ilçesinde düzenlenen 'AutoFest 2025' festivali, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden bin modifiye araç ve sürücüsünü bir araya getirdi. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen festivalde, araç gösterimleri, yarışmalar ve eğlenceler yapılıyor.

Trabzon'da Ortahisar ilçesinde iki gün sürecek "AutoFest 2025 Ortahisar Modifiye ve Klasik Araçlar Festivali" başladı.

Ortahisar Belediyesinin destekleriyle Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde organize edilen festivale Trabzon'un yanı sıra Edirne, Erzurum, Osmaniye, Antalya, Kayseri ve Rize'den bin modifiye araç ve sürücüsü katıldı.

Festival kapsamında basıklık, güzellik ve desibel yarışmaları, drift gösterisi ile dj performansları gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar festivale ilgi gösterirken, beğendikleri araçlarla fotoğraf çektirdi.

Festivale katılan Muzaffer Patan, AA muhabirine, Giresun'un Doğankent ilçesinden modifiyeli magirus model minibüsüyle gelerek festivale katıldığını söyledi.

Patan, geçen yılda festivale katıldığını belirterek, "Bu araç bizde hastalık. Ses sistemi, iç dizaynı olsun hepsi özel yapım. Maliyetli olduğu için üç ortak birlikte aldık." dedi.

Festival yarın çeşitli etkinliklerle sona erecek.

