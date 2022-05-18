Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

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Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yoroz mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Gürcistan uyruklu M.D'nin kullandığı yabancı plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü K.D. ile araçta bulunan G.P, T.T, D.P, L.K. ve E.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan G.P. (56) hastanede yaşamını yitirdi.

AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu, Çarşıbaşı, Trabzon, Ölü, Güncel, Haberler

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