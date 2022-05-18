Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler

Trabzon'da minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
AA - Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde minibüsün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Çarşıbaşı ilçesine bağlı Yoroz mevkisinde, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden Gürcistan uyruklu M.D'nin kullandığı yabancı plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü K.D. ile araçta bulunan G.P, T.T, D.P, L.K. ve E.B. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan G.P. (56) hastanede yaşamını yitirdi.
AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel