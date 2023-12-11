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Trabzon'da kumar oynayanlara ceza

11 Aralık 2023 13:00 Son Güncelleme: 13:02 Abone Ol

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.