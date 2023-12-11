Trabzon'da kumar oynayanlara ceza
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan işlem yapıldı.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kumar oynarken yakalanan 4 kişiye 16 bin 220 lira ceza uygulandı.
İşletme sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.