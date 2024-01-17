Trabzon'da Gazzeliler için kermes düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde savaş mağduru Gazzeliler için düzenlenen kermes açıldı. Programda, öğrencilerin kaleme aldığı mektuplar okundu ve Gazze'deki savaş mağdurları için kermesin açılışı yapıldı.
Trabzon'un Of ilçesinde savaş mağduru Gazzeliler için kermes açıldı.
Mikdat Sarıalioğlu Ortaokulu'nda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen "Suskun Dünyaya Mektuplar" adlı projede dereceye giren öğrenciler, kaleme aldıkları mektupları okudu.
Şiir dinletisinin ardından Gazze'deki savaş mağdurları için düzenlenen kermesin açılışı yapıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve davetliler katıldı.