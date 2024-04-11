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Trabzon'da evde piknik tüpü patlaması: 1 yaralı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi evdeki piknik tüpünün patlaması sonucu yaralandı.

Esentepe Mahallesi'nde Ali ve Ümmühan Sil çiftinin evinde sobayı yakmaya çalıştıkları sırada patlama meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan Ümmühan Sil, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Patlamanın mutfaktaki piknik tüpünden sızan gaz nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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